Under Canvas Acadia liegt an der Küste umgeben von Wäldern und unberührter Natur. Den Acadia Nationalpark erreichen Sie nach etwa 40 Fahrminuten.

Das Restaurant befindet sich ebenfalls in einem Zelt. Es werden Live Musik, morgendliches Yoga und Aktivitäten für Kinder angeboten. Zudem gibt es Spazier- und Wanderwege, abendliche Lagerfeuer, Brettspiele sowie einen Souvenirshop. Gegen Gebühr werden Ausflüge wie Kajak- oder Bootstouren angeboten.