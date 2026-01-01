Under Canvas Acadia
Surry
Beschreibung
Lage
Under Canvas Acadia liegt an der Küste umgeben von Wäldern und unberührter Natur. Den Acadia Nationalpark erreichen Sie nach etwa 40 Fahrminuten.
Angebot
Das Restaurant befindet sich ebenfalls in einem Zelt. Es werden Live Musik, morgendliches Yoga und Aktivitäten für Kinder angeboten. Zudem gibt es Spazier- und Wanderwege, abendliche Lagerfeuer, Brettspiele sowie einen Souvenirshop. Gegen Gebühr werden Ausflüge wie Kajak- oder Bootstouren angeboten.
Zimmer
63 Zelte, welche je nach Kategorie Platz für 1 bis 7 Personen bieten.
Kategorien
Deluxe Tent / Stargazing Tent / Tent Suite / Cadillac Mountain Suite
Preis auf Anfrage
Loading map...