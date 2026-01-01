Harborside Hotel & Marina
Bar Harbor
Beschreibung
Lage
Im Zentrum von Bar Harbor. Nur 5 Fahrminuten entfernt vom Acadia Nationalpark.
Angebot
Der Aussenpool, der Spa mit Dampfbad und Sauna und ein Fitnesscenter sind nur ein Teil von dem, was hier geboten wird. Im «La Bella Vita» Restaurant wird täglich italienische Küche serviert. Zusätzlich stehen auch Tennisplätze sowie ein Oceanside Pool zur Verfügung.
Zimmer
Alle der 193 Zimmer sind mit eleganten Holzmöbeln eingerichtet und mit TV, Telefon, Kaffeekocher und Bügeleisen ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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