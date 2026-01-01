Atlantic Oceanside Hotel
Bar Harbor
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt in der charmanten Küstenstadt Bar Harbor, direkt an der Frenchman Bay. Der Acadia Nationalpark ist nur ca. 5 Minuten mit dem Auto entfernt.
Angebot
Es stehen Ihnen ein Restaurant, ein beheizter Aussenpool und Jacuzzi (saisonal), ein Hallenbad, ein Fitnessraum und ein privater kleiner Kiesstrand zur Verfügung. Saisonal Shuttlebus ins Zentrum von Bar Harbor und zum Acadia Nationalpark.
Zimmer
Die 153 Zimmer sind auf mehrere Gebäude verteilt und bieten einen Mini-Kühlschrank, Mikrowelle, Balkon oder Terrasse und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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