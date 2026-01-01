Beschreibung

Lage Das erstklassige Boutiquehotel liegt ruhig unweit des Kennebunk Rivers. Kennebunkport sowie der Goochs Beach sind in ca. 15 Gehminuten erreichbar.

Angebot Zur Einrichtung gehören ein exklusives Restaurant, eine Bar, ein kleines Spa, ein Aussenpool, ein Fahrradverleih sowie ein Fahrdienst innerhalb von 3 km zu gewissen Zeiten.