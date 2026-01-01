White Barn Inn & Spa
Kennebunkport
Beschreibung
Lage
Das erstklassige Boutiquehotel liegt ruhig unweit des Kennebunk Rivers. Kennebunkport sowie der Goochs Beach sind in ca. 15 Gehminuten erreichbar.
Angebot
Zur Einrichtung gehören ein exklusives Restaurant, eine Bar, ein kleines Spa, ein Aussenpool, ein Fahrradverleih sowie ein Fahrdienst innerhalb von 3 km zu gewissen Zeiten.
Zimmer
Die 27 Zimmer sind geschmackvoll und elegant eingerichtet mit Kaffeekocher und Bademänteln. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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