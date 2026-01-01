Beschreibung

Lage Das Resort liegt an schöner, ruhiger Lage direkt am Meer, ca. 2.5 Stunden vom Acadia Nationalpark entfernt.

Angebot Ein Frühstücksraum, ein Pub-Restaurant, eine kleine Bibliothek, ein Fitnessraum, ein beheizter Aussenpool, ein Jacuzzi (saisonal) und Massagebehandlungen stehen zur Verfügung.