The Inn at Ocean’s Edge
Camden
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt an schöner, ruhiger Lage direkt am Meer, ca. 2.5 Stunden vom Acadia Nationalpark entfernt.
Angebot
Ein Frühstücksraum, ein Pub-Restaurant, eine kleine Bibliothek, ein Fitnessraum, ein beheizter Aussenpool, ein Jacuzzi (saisonal) und Massagebehandlungen stehen zur Verfügung.
Zimmer
Die 32 Zimmer befinden sich in zwei Gebäuden auf dem Gelände und sind hell und freundlich gestaltet mit Mini-Kühlschrank und gratis WLAN. Zimmer mit Balkon oder Terrasse können gebucht werden.
Preis auf Anfrage
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