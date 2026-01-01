Embassy Suites by Hilton Minneapolis Downtown
Minneapolis
Beschreibung
Lage
Mitten im Stadtzentrum von Minneapolis liegt dieses Suitenhotel. Mehrere Restaurants, Bars und Geschäfte sind zu Fuss erreichbar.
Angebot
Ein Frühstücksraum, ein Hallenbad und Fitnessraum befinden sich im Gebäude.
Zimmer
Die 290 geräumigen Studios sind mit Mikrowelle, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher und gratis WLAN eingerichtet. Die Suiten verfügen zudem über ein separates Wohnzimmer mit Sofabett.
Preis auf Anfrage
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