Beschreibung

Lage Das Erstklasshotel liegt in Downtown Houston beim Convention Center. Restaurants, Geschäfte, öffentlicher Nahverkehr und zahlreiche Attraktionen sind fussläufig zu erreichen.

Angebot Zu den Einrichtungen gehören zwei Restaurants, ein Coffeeshop, eine Bar, ein Fitnesscenter und ein Souvenirshop.