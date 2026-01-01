Westin Houston Downtown
Houston
Beschreibung
Lage
Das Erstklasshotel liegt in Downtown Houston beim Convention Center. Restaurants, Geschäfte, öffentlicher Nahverkehr und zahlreiche Attraktionen sind fussläufig zu erreichen.
Angebot
Zu den Einrichtungen gehören zwei Restaurants, ein Coffeeshop, eine Bar, ein Fitnesscenter und ein Souvenirshop.
Zimmer
Die 200 Zimmer sind im unaufgeregten, klassischen Stil gehalten und verfügen über Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher sowie WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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