Beschreibung

Lage Das sich über 13 Stockwerke erstreckende Hotel befindet sich in der Nähe des Einkaufszentrums Galleria in Uptown Houston. Downtown erreichen Sie in ca. 10 Fahrminuten.

Angebot Zum Hotel gehört ein Restaurant mit Bar, ein Hallenbad sowie ein Fitnesscenter. Es steht ein kostenloser Shuttle-Bus vom Galleria Einkaufszentrum zur Verfügung.