Houston Marriott West Loop by The Galleria
Houston
Beschreibung
Lage
Das sich über 13 Stockwerke erstreckende Hotel befindet sich in der Nähe des Einkaufszentrums Galleria in Uptown Houston. Downtown erreichen Sie in ca. 10 Fahrminuten.
Angebot
Zum Hotel gehört ein Restaurant mit Bar, ein Hallenbad sowie ein Fitnesscenter. Es steht ein kostenloser Shuttle-Bus vom Galleria Einkaufszentrum zur Verfügung.
Zimmer
Die 301 Zimmer sind mit grossen Fenstern, Mini-Kühlschrank, Kaffeekocher sowie WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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