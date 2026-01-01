Beschreibung

Lage Am südlichen Ende von Cape Coral, am Caloosahatchee River liegt das attraktive Resort. Nach Fort Myers Beach sind es ca. 30 Fahrminuten und nach Sanibel Island ca. 45 Minuten.

Angebot Das Resort verfügt über ein Restaurant mit Terrasse und schönem Blick auf den Fluss, eine Bar, drei beheizbare Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Fitnesscenter, einen Spa und Schönheitssalon.

Zimmer Zur Auswahl stehen 263 Zimmer und Suiten im klassischen Design mit Marina- oder Flusssicht. Diese sind mit Kaffee-/Teekocher, Mini-Kühlschrank, Bademänteln und Balkon ausgestattet. WLAN gegen Gebühr. Die Suiten verfügen über 1-2 Schlafzimmer, einen separaten Wohn-/Essraum, Sofabett und komplett ausgestattete Küche.