Beschreibung

Lage Das Hotel liegt in Punta Rassa, direkt am Caloosahatchee River und der San Carlos Bay sowie an der Brücke nach Sanibel Island und Captiva Island. Fort Myers Beach ist ca. 15 und der Southwest Florida International Airport ca. 30 Fahrminuten entfernt.

Angebot Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste in 2 Restaurants, einer Bar, einer Bäckerei und einem Pool-Grill. Für ein besonderes Erlebnis sorgen die Dinner Cruises mit der Sanibel Harbour Princess Yacht (gegen Gebühr). Darüber hinaus verfügt das Resort über drei Aussenpools, ein Hallenbad, ein Jacuzzi, ein Fitnesscenter, ein Spa sowie eine kleine Boutique.

Zimmer Die 347 Zimmer und Suiten sind auf 2 Gebäude verteilt und klassisch eingerichtet mit Kaffee-/Teekocher, Bademänteln und Balkon. WLAN gegen Gebühr.