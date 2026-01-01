DiamondHead Beach Resort
Fort Myers
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt auf Estero Island, direkt am weissen, breiten Sandstrand. Einkaufsmöglichkeiten, Bars und Restaurants befinden sich in der Nähe. Zum Edison & Ford Winter Estates Museum sind es ca. 25 Minuten und zum Lovers Key State Park ca. 15 Minuten mit dem Auto. Eine Haltestelle des lokalen Trolley Busses befindet sich beim Hotel.
Angebot
Die Ferienanlange bietet seinen Gästen ein Restaurant, eine Beach-Bar mit Grill-Restaurant, einen beheizbaren Aussenpool, ein Spa, einen Fitnessraum, eine Wäscherei sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand.
Zimmer
Die 124 Suiten sind gemütlich mit Schlafzimmer, separatem Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, Sofabett, Balkon und WLAN (gegen Gebühr) eingerichtet.
Aktivitäten
Für aktive Gäste gibt es ein Volleyball-Feld, diverse Wassersportmöglichkeiten (gegen Gebühr), ein Aktivitätenprogramm (saisonal) sowie einen Fahrradverleih.
Preis auf Anfrage
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