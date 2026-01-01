Beschreibung

Lage Das Resort liegt auf Estero Island, direkt am weissen, breiten Sandstrand. Einkaufsmöglichkeiten, Bars und Restaurants befinden sich in der Nähe. Zum Edison & Ford Winter Estates Museum sind es ca. 25 Minuten und zum Lovers Key State Park ca. 15 Minuten mit dem Auto. Eine Haltestelle des lokalen Trolley Busses befindet sich beim Hotel.

Angebot Die Ferienanlange bietet seinen Gästen ein Restaurant, eine Beach-Bar mit Grill-Restaurant, einen beheizbaren Aussenpool, ein Spa, einen Fitnessraum, eine Wäscherei sowie Liegestühle und Sonnenschirme am Strand.

Zimmer Die 124 Suiten sind gemütlich mit Schlafzimmer, separatem Wohn-/Esszimmer mit offener Küche, Sofabett, Balkon und WLAN (gegen Gebühr) eingerichtet.