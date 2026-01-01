Hilton Marco Island Beach Resort and Spa
Marco Island
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt direkt am Golf von Mexiko. Downtown Naples erreichen Sie in ca. 30 Fahrminuten. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein grosses Shopping-Center mit Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants.
Angebot
Ein Restaurant, eine Bar, eine Snackbar, eine Pool-Bar und Grill, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, Spa-Behandlungen, Strandzugang mit Liegestühlen und Sonnenschirmen gehören zum Angebot.
Zimmer
Die 208 Zimmer sind hell und freundlich mit Tee-/Kaffeekocher, Mini-Kühlschrank, Balkon oder Sitzplatz ausgestattet. WLAN gegen Gebühr.
Preis auf Anfrage
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