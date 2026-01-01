Beschreibung

Lage Das Hotel liegt direkt am Golf von Mexiko. Downtown Naples erreichen Sie in ca. 30 Fahrminuten. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein grosses Shopping-Center mit Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Restaurants.

Angebot Ein Restaurant, eine Bar, eine Snackbar, eine Pool-Bar und Grill, ein Aussenpool, ein Fitnessraum, Spa-Behandlungen, Strandzugang mit Liegestühlen und Sonnenschirmen gehören zum Angebot.