Beschreibung

Lage Das Hotel liegt in Midtown Atlanta. Zum Margaret Mitchell House und Museum sind es ca. 650 m. Das High Museum of Art, die Atlanta Symphony Hall und der Piemont Park liegen ca. 1 km entfernt.

Angebot Das 2010 eröffnete Hotel bietet ein Restaurant mit regionalem Einfluss, Bar mit Live-Musik, Fitnesscenter und einen Spa-Bereich.