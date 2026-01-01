Loews Atlanta
Atlanta
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt in Midtown Atlanta. Zum Margaret Mitchell House und Museum sind es ca. 650 m. Das High Museum of Art, die Atlanta Symphony Hall und der Piemont Park liegen ca. 1 km entfernt.
Angebot
Das 2010 eröffnete Hotel bietet ein Restaurant mit regionalem Einfluss, Bar mit Live-Musik, Fitnesscenter und einen Spa-Bereich.
Zimmer
Den Gästen stehen 414 luxuriös eingerichtete Zimmer auf 26 Etagen zur Verfügung. Sie sind ausgestattet mit WLAN (gegen Gebühr), Bügelset, Minibar, Kaffee/Teezubereiter und Safe.
ab CHF 230.– / pro Person
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