Marriott Marquis
Atlanta
Beschreibung
Lage
Im Herzen von Downtown Altanta gelegen, ca. 500 Meter vom Centennial Olympic Park und der „World of Coca Cola" entfernt. Das angrenzende Peachtree Center bietet Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants.
Angebot
7 Restaurants und Bars, Fitnesscenter, Sauna, Hallenbad und Aussenpool.
Zimmer
1675 gemütliche und gut ausgestattete Zimmer, verteilt auf 50 Etagen.
Unsere Meinung
Modernes, kürzlich umgebautes und renoviertes Stadthotel mit allen Annehmlichkeiten und spektakulärer Lobby.
ab CHF 170.– / pro Person
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