The Ellis Hotel
Atlanta
Beschreibung
Lage
Im Herzen von Altanta gelegen, nur wenige Gehminuten von Sehenswürdigkeiten wie dem Centennial Olympic Park und der «World of Coca Cola» entfernt. Diverse Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in der Umgebung des Hotels zu finden.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit Terrasse und ein Fitnesscenter zur Verfügung.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 127 elegante Zimmer, die mit allen Annehmlichkeiten wie kostenlosem WLAN ausgestattet sind.
ab CHF 130.– / pro Person
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