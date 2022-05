Von Küste zu Küste finden Sie in den USA grossartige Attraktionen für alle Altersgruppen: Sandburgen bauen an den langgezogenen Stränden von Myrtle Beach in South Carolina, Vergnügungsparks von Disneyland im kalifornischen Anaheim bis Seaworld in Texas oder dem Kennedy Space Center in Florida, grossartige Zoos und Tierparks wie der Bronx Zoo in New York, Museen, lebendige Geschichte in den Black Mountains und bei den genialen, in Stein gehauenen Präsidentenköpfen am Mount Rushmore in South Dakota, sportliche Aktivitäten wie Seakayaking vor den Küsten von Hawaii, River Rafting auf dem mächtigen Colorado River, Mountainbiking in den Hügeln der Appalachen in Tennessee oder Outdoor-Abenteuer und Mietwagenrundreisen zwischen Oregon und Louisiana und New Jersey und Utah. USA Familienferien sind auch für die Eltern eine Entdeckungsreise durch Nordamerika. Wie man die Jüngsten der Familie begeistern kann, wissen unsere USA-Spezialisten, die selbst auch oft mit ihren Kindern in den USA unterwegs sind. Nutzen Sie unser Know-how und lassen Sie sich beraten!