Badeferien im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ab Schweiz
Badeferien im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand
- zentrale, lebhafte Lage
- Adults only
- Diverse exklusive Shows und Events
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Ibiza. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
Beim Frühstück geniessen Sie noch die morgendliche Ruhe, bevor Sie bereits ab Mittag in die entsprechende Partylaune gebracht werden. Diverse Restaurants und Bars sind für Sie den ganzen Tag geöffnet und vermitteln den bekannten Ibiza "Vibe", zu welchem auch die exklusiven Abendveranstaltungen gehören.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Condor
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Superior Room Tower Lateral Sea View
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage