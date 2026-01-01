Badeferien im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ab Schweiz

1 . Tag Anreise Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Ibiza. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7 . Tag Ushuaïa Ibiza Beach Hotel Beim Frühstück geniessen Sie noch die morgendliche Ruhe, bevor Sie bereits ab Mittag in die entsprechende Partylaune gebracht werden. Diverse Restaurants und Bars sind für Sie den ganzen Tag geöffnet und vermitteln den bekannten Ibiza "Vibe", zu welchem auch die exklusiven Abendveranstaltungen gehören.

8 . Tag Rückreise Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.