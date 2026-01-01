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Badeferien im El Somni Ibiza Dream Hotel by Grupotel ab Schweiz

Wunderschön zwischen einer malerischen Bucht und einem schattenspendenden Kiefernwald gelegen, bietet das 4-Sterne Hotel seinen Gästen vor allem Ruhe und Entspannung. Aber auch aktive Gäste kommen auf Ihre Kosten, verfügt das El Somni Ibiza Dream Hotel by Grupotel doch über diverse Sporteinrichtungen und Möglichkeiten für Ausflüge in die Umgebung.
Badeferien im El Somni Ibiza Dream Hotel by Grupotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- wunderschöne Lage
- direkt am Strand
- Kinderswimmingpool
- Unterhaltungsprogramm und Night-Shows
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute folgt Ihre Anreise nach Ibiza und zu ihrem Hotel im Norden der Insel.

2-7. Tag El Somni Ibiza Dream Hotel by Grupotel

Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der Ruhe und Entspannung. Sei es mit einem guten Buch am Pool oder auf einer der bequemen Strandliegen am direkt am Meer, Ihr Hotel bietet Ihnen alles, was Sie für die perfekte Erholung brauchen. Wollen Sie sich dann doch ein bisschen körperlich ertüchtigen, können Sie das auf dem hoteleigenen Tennisplatz oder beim Beachfuss- resp. volleyball tun. Am Abend werden Sie dann von einer Live Band oder einer Abendshow bestens unterhalten.

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub und Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 17.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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