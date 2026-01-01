El Somni Ibiza Dream Hotel by Grupotel

Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der Ruhe und Entspannung. Sei es mit einem guten Buch am Pool oder auf einer der bequemen Strandliegen am direkt am Meer, Ihr Hotel bietet Ihnen alles, was Sie für die perfekte Erholung brauchen. Wollen Sie sich dann doch ein bisschen körperlich ertüchtigen, können Sie das auf dem hoteleigenen Tennisplatz oder beim Beachfuss- resp. volleyball tun. Am Abend werden Sie dann von einer Live Band oder einer Abendshow bestens unterhalten.