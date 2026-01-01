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Badeferien im Hard Rock Hotel Ibiza ab Schweiz

Das stilvolle Hard Rock Hotel war das erste seiner Art in Europa und eignet sich vor allem für Leute, welche eher den Trubel suchen als die vollkommene Einsamkeit. Einkaufsmöglichkeiten, Diskotheken und Bars befinden sich in unmittelbarer Nähe und auch zum Flughafen sind es nur 4 km. Die direkte Strandlage und das gesamte Angebot des 5-Sterne Hotels versprechen den perfekten Badeferienurlaub.
Badeferien im Hard Rock Hotel Ibiza ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- Unterhaltungsmöglichkeiten in nächster Nähe
- hoteleigene Diskothek/Nachtclub
- grosses Wellnessangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie nach Ibiza. Vom Flughafen sind es nur ca. 20 min bis zu Ihrem Hotel.

2-7. Tag Hard Rock Hotel Ibiza

Stürzen Sie sich ins Nachtleben und machen Sie die Nacht zum Tag und lassen sie sich am nächsten Tag im Hotel bei einer wohltuenden Massage verwöhnen. Entspannen Sie im Beachclub und Spa oder unternehmen Sie einen Ausflug um auch das Landesinnere von Ibiza kennenzulernen. Das Hard Rock Hotel Ibiza bietet die besten Voraussetzungen für einen lebhaften aber gleichwohl entspannenden Urlaub.

8. Tag Rückreise

Heute geht es wieder zurück an den Flughafen und weiter in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double Room Deluxe Silver
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 17.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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