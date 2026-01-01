Badeferien im Hard Rock Hotel Ibiza ab Schweiz
Badeferien im Hard Rock Hotel Ibiza ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Strand gelegen
- Unterhaltungsmöglichkeiten in nächster Nähe
- hoteleigene Diskothek/Nachtclub
- grosses Wellnessangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie nach Ibiza. Vom Flughafen sind es nur ca. 20 min bis zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Hard Rock Hotel Ibiza
Stürzen Sie sich ins Nachtleben und machen Sie die Nacht zum Tag und lassen sie sich am nächsten Tag im Hotel bei einer wohltuenden Massage verwöhnen. Entspannen Sie im Beachclub und Spa oder unternehmen Sie einen Ausflug um auch das Landesinnere von Ibiza kennenzulernen. Das Hard Rock Hotel Ibiza bietet die besten Voraussetzungen für einen lebhaften aber gleichwohl entspannenden Urlaub.
8. Tag Rückreise
Heute geht es wieder zurück an den Flughafen und weiter in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Room Deluxe Silver
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage