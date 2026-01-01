Badeferien im Hard Rock Hotel Ibiza ab Schweiz

Hard Rock Hotel Ibiza

Stürzen Sie sich ins Nachtleben und machen Sie die Nacht zum Tag und lassen sie sich am nächsten Tag im Hotel bei einer wohltuenden Massage verwöhnen. Entspannen Sie im Beachclub und Spa oder unternehmen Sie einen Ausflug um auch das Landesinnere von Ibiza kennenzulernen. Das Hard Rock Hotel Ibiza bietet die besten Voraussetzungen für einen lebhaften aber gleichwohl entspannenden Urlaub.