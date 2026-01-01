Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Ibiza. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa

Vom umfangreichen Frühstücksbüffet über À-la-carte-Restaurants bis hin zu Live Cooking-Stationen, für Ihr kulinarisches Herz ist hier zu jeder Tageszeit etwas dabei. Profitieren Sie bevor Sie sich am Strand erholen auch vom umfangreichen Sport- und Wellness-Programm, das Sie begeistern wird. Die Nachmittage lassen sich wunderbar am Strand ausklingen. Abends lädt auch das Schwesternhotel Grand Palladium White Island Resort & Spa zum Erkunden ein.