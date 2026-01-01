Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa ab Schweiz

Kulinarisch einmal um die Welt, jeden Tag eine andere Sportart und eins der besten Wellness-Center auf Ibiza: Das komfortable Resort bietet Ihnen im Urlaub 1.000 Möglichkeiten. Wenn das nicht reicht: Die Einrichtungen des Schwesterhotels können Sie mitnutzen!
Badeferien im Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkt am langen Sandstrand
- Umfangreiches kulinarisches Angebot
- Grosser Spa Bereich
- Vielfältige Animation für Gross und Klein
- Die Einrichtungen des Schwesterhotels Grand Palladium White Island Resort & Spa können mit genutzt werden
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Ibiza. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

2-7. Tag Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa

Vom umfangreichen Frühstücksbüffet über À-la-carte-Restaurants bis hin zu Live Cooking-Stationen, für Ihr kulinarisches Herz ist hier zu jeder Tageszeit etwas dabei. Profitieren Sie bevor Sie sich am Strand erholen auch vom umfangreichen Sport- und Wellness-Programm, das Sie begeistern wird. Die Nachmittage lassen sich wunderbar am Strand ausklingen. Abends lädt auch das Schwesternhotel Grand Palladium White Island Resort & Spa zum Erkunden ein.

8. Tag Rückreise

Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe Gartenblick
  • Verpflegung: All Inclusive
Preisbeispiel mit Abreise am 23.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen