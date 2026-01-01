Badeferien im Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa ab Schweiz
Badeferien im Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkt am langen Sandstrand
- Umfangreiches kulinarisches Angebot
- Grosser Spa Bereich
- Vielfältige Animation für Gross und Klein
- Die Einrichtungen des Schwesterhotels Grand Palladium White Island Resort & Spa können mit genutzt werden
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Ibiza. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa
Vom umfangreichen Frühstücksbüffet über À-la-carte-Restaurants bis hin zu Live Cooking-Stationen, für Ihr kulinarisches Herz ist hier zu jeder Tageszeit etwas dabei. Profitieren Sie bevor Sie sich am Strand erholen auch vom umfangreichen Sport- und Wellness-Programm, das Sie begeistern wird. Die Nachmittage lassen sich wunderbar am Strand ausklingen. Abends lädt auch das Schwesternhotel Grand Palladium White Island Resort & Spa zum Erkunden ein.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Deluxe Gartenblick
- Verpflegung: All Inclusive
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage