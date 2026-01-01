Badeferien im Grupotel Ibiza Beach Resort ab Schweiz
Badeferien im Grupotel Ibiza Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only Hotel
- ruhige, idyllische Lage
- 3 schöne Pools
- direkt am Meer gelegen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute fliegen Sie von der Schweiz nach Ibiza und fahren dort in Ihr Hotel im Norden der Insel.
2-7. Tag Grupotel Ibiza Beach Resort
Verbringen Sie die nächsten Tage an einem der schönen Pools, bei einem Spaziergang im mediterranen Kiefernwald direkt hinter dem Hotel, bei einem Tauchgang in den in den Fluten des Mittelmeers, mit einem Buch am idyllischen Sandstrand, bei einem schweisstreibenden Workout im Fitnesscenter oder bei einer wohltuenden Massage. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die schönsten Tage des Jahres auf die erdenklich angenehmste Art und Weise zu verbringe.
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen und Sie reisen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage