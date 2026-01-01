Badeferien im Grupotel Ibiza Beach Resort ab Schweiz

Das in modernem Design gehaltene Adults Only Hotel liegt direkt am Strand, inmitten der grünen Lunge des Nordes von Ibiza. Durch die ruhige Lager ist das Hotel ideal für einen romantischen Urlaub zu zweit oder im Freundeskreis. 3 Pools laden Sie ein, gemütliche Tage mit süssem Nichtstun zu verbringen. Natürlich kommen aber auch aktive Urlauber auf ihre Kosten, entweder bei geführten Sportaktivitäten oder bei individuellen Ausflügen in die Umgebung. Für jeden ist etwas dabei und die Gäste werden mit dem besten Service verwöhnt.