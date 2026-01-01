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Badeferien im Grupotel Ibiza Beach Resort ab Schweiz

Das in modernem Design gehaltene Adults Only Hotel liegt direkt am Strand, inmitten der grünen Lunge des Nordes von Ibiza. Durch die ruhige Lager ist das Hotel ideal für einen romantischen Urlaub zu zweit oder im Freundeskreis. 3 Pools laden Sie ein, gemütliche Tage mit süssem Nichtstun zu verbringen. Natürlich kommen aber auch aktive Urlauber auf ihre Kosten, entweder bei geführten Sportaktivitäten oder bei individuellen Ausflügen in die Umgebung. Für jeden ist etwas dabei und die Gäste werden mit dem besten Service verwöhnt.
Badeferien im Grupotel Ibiza Beach Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only Hotel
- ruhige, idyllische Lage
- 3 schöne Pools
- direkt am Meer gelegen
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute fliegen Sie von der Schweiz nach Ibiza und fahren dort in Ihr Hotel im Norden der Insel.

2-7. Tag Grupotel Ibiza Beach Resort

Verbringen Sie die nächsten Tage an einem der schönen Pools, bei einem Spaziergang im mediterranen Kiefernwald direkt hinter dem Hotel, bei einem Tauchgang in den in den Fluten des Mittelmeers, mit einem Buch am idyllischen Sandstrand, bei einem schweisstreibenden Workout im Fitnesscenter oder bei einer wohltuenden Massage. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die schönsten Tage des Jahres auf die erdenklich angenehmste Art und Weise zu verbringe.

8. Tag Rückreise

Heute heisst es Abschied nehmen und Sie reisen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 17.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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