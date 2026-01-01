Badeferien im Pestana Alvor Praia ab Schweiz
Badeferien im Pestana Alvor Praia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Direkt am Meer, mit Zugang über Treppen oder Lift zum feinsandigen Strand Praia dos Três Irmãos
- Familienfreundliches Traditionshotel mit vielen Stammgästen
- Weitläufige Gartenanlage
- Mehrere Golfplätze im Umkreis von 15 km
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Faro. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Pestana Alvor Praia
Erleben Sie einen der schönsten Strände an der Küste der Algarve. Weisser Sand und kristallklares Wasser lassen keinen Strandliebhaber unberührt. Durch die erhöhte Lage des Hotels geniessen Sie traumhafte Aussichten auf den Atlantik. Die weitläufige Gartenanlage lädt zum entspannten Schlendern ein und ist ideal, um einen schönen Strandtag ausklingen zu lassen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double Deluxe Garden View
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage