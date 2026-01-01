Badeferien im Pestana Alvor Praia ab Schweiz

ab/bis Schweiz

- Direkt am Meer, mit Zugang über Treppen oder Lift zum feinsandigen Strand Praia dos Três Irmãos

- Familienfreundliches Traditionshotel mit vielen Stammgästen

- Weitläufige Gartenanlage

- Mehrere Golfplätze im Umkreis von 15 km

Highlights: