Badeferien im Vila Vita Parc Resort und SPA ab Schweiz
Badeferien im Vila Vita Parc Resort und SPA ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- wunderschöne Gartenanlage
- grosszügige Zimmer und Suiten
- kulinarische Highlights
- erstklassiges Spa
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie starten heute Ihre Reise nach Portugal. Mit dem Flugzeug fliegen Sie von der Schweiz nach Faro und von dort weiter zu Ihrem Hotel.
2-7. Tag Vila Vita Parc Resort und SPA
Das Vila Vita Parc Resort und Spa wird Sie garantiert begeistern. Es zeugt von zeitloser Eleganz und südländischem Charme. Die Hotelanlage ist gross, sehr gepflegt und grosszügig. Nehmen Sie sich unbedingt Zeit und geniessen Sie die Anlage und den grossen Garten. Entspannen Sie im luxuriösen Spa und buchen Sie eine verwöhnende Behandlung. Nicht nur im Spa wartet viel Genuss auf Sie, sondern auch auf kulinarischer Ebene.
Die Kulinarik wird im Hotel besonders gross zelebriert und Sie haben die Auswahl an verschiedenen Restaurants. Darunter einem Gourmet Restaurant. Die Zimmer sind grosszügig, luxuriös und sehr gepflegt. Überzeugen Sie sich selbst und verbringen Sie luxuriöse und entspannte Tage an der Algarve im Hotel Vila Vita.
8. Tag Abreise
Sie fahren heute wieder zurück an den Flughafen von Faro und treten Ihren Rückflug in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Garden Studio
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage