Badeferien im Vila Vita Parc Resort und SPA ab Schweiz

Sie starten heute Ihre Reise nach Portugal. Mit dem Flugzeug fliegen Sie von der Schweiz nach Faro und von dort weiter zu Ihrem Hotel.

Vila Vita Parc Resort und SPA

Das Vila Vita Parc Resort und Spa wird Sie garantiert begeistern. Es zeugt von zeitloser Eleganz und südländischem Charme. Die Hotelanlage ist gross, sehr gepflegt und grosszügig. Nehmen Sie sich unbedingt Zeit und geniessen Sie die Anlage und den grossen Garten. Entspannen Sie im luxuriösen Spa und buchen Sie eine verwöhnende Behandlung. Nicht nur im Spa wartet viel Genuss auf Sie, sondern auch auf kulinarischer Ebene.

Die Kulinarik wird im Hotel besonders gross zelebriert und Sie haben die Auswahl an verschiedenen Restaurants. Darunter einem Gourmet Restaurant. Die Zimmer sind grosszügig, luxuriös und sehr gepflegt. Überzeugen Sie sich selbst und verbringen Sie luxuriöse und entspannte Tage an der Algarve im Hotel Vila Vita.