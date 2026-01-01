Badeferien im Cascade Wellness Resort ab Schweiz

Cascade Wellness Resort

Wie es schon der Name verrät, wird im Hotel Lifestyle und Wellness sehr gross geschrieben. Nebst dem Spa- Aussempool, der Sauna und dem Whirlpool, können im Spa auch Massagen und diverse Schönheitsbehandlungen gebucht werden. Die vier Gebäude, wiederspiegeln alle einen Kontinent und das Design wirkt einzigartig. Profitieren Sie vom Sportangebot, welches im stillvollen Hotel angeboten wird. Die meisten Zimmer verfügen über einen Balkon und es gibt auch Apartment Zimmer, welche optimal für Familien geeignet sind.