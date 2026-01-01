Badeferien im Cascade Wellness Resort ab Schweiz
Badeferien im Cascade Wellness Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- vier verschiedene Pools
- familienfreundlich
- grosses Sportangebot
- luxuriöses Ambiente
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Faro und Ihre wunderbaren Ferien beginnen.
2-7. Tag Cascade Wellness Resort
Wie es schon der Name verrät, wird im Hotel Lifestyle und Wellness sehr gross geschrieben. Nebst dem Spa- Aussempool, der Sauna und dem Whirlpool, können im Spa auch Massagen und diverse Schönheitsbehandlungen gebucht werden. Die vier Gebäude, wiederspiegeln alle einen Kontinent und das Design wirkt einzigartig. Profitieren Sie vom Sportangebot, welches im stillvollen Hotel angeboten wird. Die meisten Zimmer verfügen über einen Balkon und es gibt auch Apartment Zimmer, welche optimal für Familien geeignet sind.
8. Tag Abreise
Von Faro aus fliegen Sie nach erholsamen Ferientagen wieder in die Schweiz zurück.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Double
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage