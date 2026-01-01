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Badeferien im Cascade Wellness Resort ab Schweiz

Nur wenige Autominuten entfernt von Lagos, liegt das Fünf Sterne Cascade Wellness Resort. Es überzeugt mit seinem aussergewöhnlichen Design und alle Gäste die den Luxus und das Besondere suchen, sind hier mit Sicherheit am richtigen Ort. Das Hotel ist an einer Steilküste gelegen und ein Shuttle Service bringt Sie zum Strand, welcher ca. 800 Meter entfernt liegt.
Badeferien im Cascade Wellness Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- vier verschiedene Pools
- familienfreundlich
- grosses Sportangebot
- luxuriöses Ambiente
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Faro und Ihre wunderbaren Ferien beginnen.

2-7. Tag Cascade Wellness Resort

Wie es schon der Name verrät, wird im Hotel Lifestyle und Wellness sehr gross geschrieben. Nebst dem Spa- Aussempool, der Sauna und dem Whirlpool, können im Spa auch Massagen und diverse Schönheitsbehandlungen gebucht werden. Die vier Gebäude, wiederspiegeln alle einen Kontinent und das Design wirkt einzigartig. Profitieren Sie vom Sportangebot, welches im stillvollen Hotel angeboten wird. Die meisten Zimmer verfügen über einen Balkon und es gibt auch Apartment Zimmer, welche optimal für Familien geeignet sind.

8. Tag Abreise

Von Faro aus fliegen Sie nach erholsamen Ferientagen wieder in die Schweiz zurück.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Double
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 18.10.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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