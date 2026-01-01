Badeferien im Hotel EPIC SANA Algarve ab Schweiz

ab/bis Schweiz

- Zentrale Lage an der Algarve über dem Strand Praia da Falésia

- Mehrfach ausgezeichnetes 5-Sterne-Resort

- Grosse Gartenanlage mit Kiefernwald und Treppenzugang zum Strand

- Komfortable Deluxe-Zimmer und Suiten auf mehrere Gebäude verteilt

- Gourmet-Restaurant „Al Quimia“

- 1500 qm grosser Spa-Bereich

Highlights: