Badeferien im Hotel EPIC SANA Algarve ab Schweiz
Badeferien im Hotel EPIC SANA Algarve ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Zentrale Lage an der Algarve über dem Strand Praia da Falésia
- Mehrfach ausgezeichnetes 5-Sterne-Resort
- Grosse Gartenanlage mit Kiefernwald und Treppenzugang zum Strand
- Komfortable Deluxe-Zimmer und Suiten auf mehrere Gebäude verteilt
- Gourmet-Restaurant „Al Quimia“
- 1500 qm grosser Spa-Bereich
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Faro. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag EPIC SANA Algarve
Diese luxuriöse Anlage lädt mit ihrer grossen Gartenanlage sowie dem umfangreichen Spa-Angebot zum puren Entspannen und Erholen ein. Ein Strandzugang via Treppe lässt Sie auch direkt am Strand den Tag verbringen. Lassen Sie sich kulinarisch im Gourmet-Restaurant „Al Quimia“ verzaubern.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Deluxe Resort View
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage