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Badeferien im PortoBay Falésia ab Schweiz

Das Hotel hat eine fantastische Lage. Es liegt eingebettet im Grünen auf einer Klippe und direkt am Meer. Am 8 km langen Sandstrand lassen sich traumhafte Ferientage verbringen, denn das Wasser ist sehr sauber. An diesem Strand seinen Urlaub zu verbringen fühlt sich an wie ein Traum, ist aber wundervolle Realität. Im Hotel werden zahlreiche Sportaktivitäten angeboten und auch der Wellnessbereich bietet diverse Anwendungen und Aktivitäten wie ein Spa, ein Dampfbad und eine Sauna und Hammam an.
Badeferien im PortoBay Falésia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- fantastische Lage direkt am Strand
- vielfältiges Sportangebot
- grosser Wellnessbereich
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie treten heute Ihre Anreise an und fliegen von der Schweiz nach Faro, Portugal.

2-7. Tag PortoBay Falésia

Das gepflegte Hotel ist perfekt für Familien und Paare geeignet. Es herrscht ein gemütliches Ambiente und das Personal ist sehr zuvorkommend und hilfsbereit. Sie sind Sportbegeistert, schätzen die Nähe zum Strand und mögen eine gepflegte und lockere Atmosphäre? Dann ist das Porto Bay Falésia genau das richtige Hotel für Ihre Ferien an der Algarve. Das Hotel hat einen und darunter auch Golf, auf dem Hoteleigenen Putting Green.

8. Tag Rückreise

Ihre Ferien an der Algarve sind vorbei und Sie treten heute den Rückflug in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Doppelzimmer DB5
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 19.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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