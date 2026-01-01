Badeferien im PortoBay Falésia ab Schweiz

Das Hotel hat eine fantastische Lage. Es liegt eingebettet im Grünen auf einer Klippe und direkt am Meer. Am 8 km langen Sandstrand lassen sich traumhafte Ferientage verbringen, denn das Wasser ist sehr sauber. An diesem Strand seinen Urlaub zu verbringen fühlt sich an wie ein Traum, ist aber wundervolle Realität. Im Hotel werden zahlreiche Sportaktivitäten angeboten und auch der Wellnessbereich bietet diverse Anwendungen und Aktivitäten wie ein Spa, ein Dampfbad und eine Sauna und Hammam an.