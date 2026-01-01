Badeferien im PortoBay Falésia ab Schweiz
Badeferien im PortoBay Falésia ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- fantastische Lage direkt am Strand
- vielfältiges Sportangebot
- grosser Wellnessbereich
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie treten heute Ihre Anreise an und fliegen von der Schweiz nach Faro, Portugal.
2-7. Tag PortoBay Falésia
Das gepflegte Hotel ist perfekt für Familien und Paare geeignet. Es herrscht ein gemütliches Ambiente und das Personal ist sehr zuvorkommend und hilfsbereit. Sie sind Sportbegeistert, schätzen die Nähe zum Strand und mögen eine gepflegte und lockere Atmosphäre? Dann ist das Porto Bay Falésia genau das richtige Hotel für Ihre Ferien an der Algarve. Das Hotel hat einen und darunter auch Golf, auf dem Hoteleigenen Putting Green.
8. Tag Rückreise
Ihre Ferien an der Algarve sind vorbei und Sie treten heute den Rückflug in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer DB5
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage