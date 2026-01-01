Badeferien im Volcano View Hotel ab Schweiz

Volcano View Hotel

Sie möchten Ihre Ferien gerne auf der Trauminsel Santorini verbringen? Möchten Sie die Insel erkunden und die schönsten Strände der Insel entdecken? Dann ist das Volcano View Hotel genau die richtige Wahl. Zum Zentrum von Fira sind es nur wenige Minuten. Die Hotelanlage ist im romantischen Stil gebaut und die Zimmer in schönen hellen Tönen gestaltet. Die Restaurantterrasse bietet sich an, entspannte Stunden mit einer wundervollen Aussicht zu geniessen.