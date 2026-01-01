Badeferien im Volcano View Hotel ab Schweiz
Badeferien im Volcano View Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- direkt am Vulkan gelegen
- traumhafter Ausblick
- perfekt für unternehmungslustige
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Santorini. Nach der Landung reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Volcano View Hotel
Sie möchten Ihre Ferien gerne auf der Trauminsel Santorini verbringen? Möchten Sie die Insel erkunden und die schönsten Strände der Insel entdecken? Dann ist das Volcano View Hotel genau die richtige Wahl. Zum Zentrum von Fira sind es nur wenige Minuten. Die Hotelanlage ist im romantischen Stil gebaut und die Zimmer in schönen hellen Tönen gestaltet. Die Restaurantterrasse bietet sich an, entspannte Stunden mit einer wundervollen Aussicht zu geniessen.
8. Tag Rückreise
Sie treten die Rückreise an und reisen zum Flughafen. Von Santorini aus fliegen Sie wieder zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Aegean Airlines
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Doppelzimmer Superior
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage