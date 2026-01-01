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Proteas Blu Resort ab Schweiz

Das stilvolle Fünfsternehotel Adults Only Hotel liegt leicht erhöht an der Südostküste von Samos, an einer Badebucht. Die Badebucht mit einem Sand-/Kiesstrand erreichen Sie nach etwa 250 Metern. Im Hotel wird Erholung und Ruhe sehr grossgeschrieben. Die 112 modernen Zimmer und Suiten verfügen alle über einen Balkon oder eine Terrasse und Ihre Erholung ist vorprogrammiert.
Proteas Blu Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only Hotel
- elegante und moderne Anlage
- ruhige Lage
- grosses Sport- und Freizeitangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen von der Schweiz nach Samos. Vom Flughafen aus reisen Sie zu gebuchten Hotel.

2-7. Tag Proteas Blu Resort

Im Proteas Blu Resort fühlen sich anspruchsvolle und ruhesuchende Gäste richtig aufgehoben. Die Anlage ist modern, hell und elegant gestaltet. Die Blue Suiten bestechen mit privatem Pool und weiter Meersicht. Sie haben die Wahl im Buffet-Hauptrestaurant, in den zwei A-la-carte-Restaurants oder im Gourmetrestaurant zu dinieren. Aktive und Sportbegeisterte werden vom grossen Sport und Wellnessangebot begeistert sein.

8. Tag Rückreise

Am heutigen Tag reisen Sie zurück an den Flughafen und treten Ihre Rückreisen in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Bungalow Meerblick
  • Verpflegung: Frühstück

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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