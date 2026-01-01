Proteas Blu Resort ab Schweiz

Das stilvolle Fünfsternehotel Adults Only Hotel liegt leicht erhöht an der Südostküste von Samos, an einer Badebucht. Die Badebucht mit einem Sand-/Kiesstrand erreichen Sie nach etwa 250 Metern. Im Hotel wird Erholung und Ruhe sehr grossgeschrieben. Die 112 modernen Zimmer und Suiten verfügen alle über einen Balkon oder eine Terrasse und Ihre Erholung ist vorprogrammiert.