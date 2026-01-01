Proteas Blu Resort ab Schweiz
Proteas Blu Resort ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- Adults Only Hotel
- elegante und moderne Anlage
- ruhige Lage
- grosses Sport- und Freizeitangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen von der Schweiz nach Samos. Vom Flughafen aus reisen Sie zu gebuchten Hotel.
2-7. Tag Proteas Blu Resort
Im Proteas Blu Resort fühlen sich anspruchsvolle und ruhesuchende Gäste richtig aufgehoben. Die Anlage ist modern, hell und elegant gestaltet. Die Blue Suiten bestechen mit privatem Pool und weiter Meersicht. Sie haben die Wahl im Buffet-Hauptrestaurant, in den zwei A-la-carte-Restaurants oder im Gourmetrestaurant zu dinieren. Aktive und Sportbegeisterte werden vom grossen Sport und Wellnessangebot begeistert sein.
8. Tag Rückreise
Am heutigen Tag reisen Sie zurück an den Flughafen und treten Ihre Rückreisen in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Bungalow Meerblick
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage