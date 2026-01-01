Badeferien im Landhaus Stricker ab Sylt

Behaglicher Luxus und modernster Komfort - nichts beschreibt das Landhaus Stricker besser. Gelegen im Herzen von Sylt und umgeben von viel Grün, ist das Landhaus Stricker eine Oase der Entspannung. Die Zimmer und Suiten sind in warmen Farben gehalten und erzeugen so eine behagliche Atmosphäre. Zum Strand und den Dünen sind es keine 10 Fahrminuten und auch diverse weitere Sehenswürdigkeiten, wie z. B. der Tierpark Tinnum, befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Eines der Highlights des Landhauses ist sicherlich der Wellness-Bereich, welcher neue Massstäbe setzt in puncto Design, Ausstattung und Vielfalt. Lassen Sie sich überraschen!