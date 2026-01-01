Badeferien im Landhaus Stricker ab Sylt
Badeferien im Landhaus Stricker ab Sylt
Preis auf Anfrage
ab/bis Sylt
Highlights:
- ausgezeichnete Küche
- schöne Anlage mit viel Grün
- high-class Wellness-Bereich
- gemütliche und moderne Zimmer
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute beginnt Ihr Sylt-Urlaub mit dem Flug aus der Schweiz nach Westerland. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung zu Ihrem Hotel im Herzen der Insel.
2-7. Tag Landhaus Stricker
Das Landhaus Stricker und die Insel Sylt bieten unzählige Möglichkeiten, erholsame und spannende Urlaubstage zu verbringen. Lassen Sie sich im spektakulären Wellness-Bereich verwöhnen, erkunden Sie die Insel auf eigene Faust, verbringen Sie einen faulen Tag am Strand, entdecken Sie die kulinarischen Köstlichkeiten in den beiden Restaurants oder entspannen Sie einfach in Ihrem schönen und gemütlichen Zimmer. Urlaubstage auf Sylt sind vor allem eines: Erholung pur!
8. Tag Rückreise
Heute endet Ihr Urlaub auf Sylt und Sie treten die Heimreise zurück in die Schweiz an.
Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage