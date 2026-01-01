Knecht Reisegruppe Gütesiegel
strandreisen

Badeferien im Landhaus Stricker ab Sylt

Behaglicher Luxus und modernster Komfort - nichts beschreibt das Landhaus Stricker besser. Gelegen im Herzen von Sylt und umgeben von viel Grün, ist das Landhaus Stricker eine Oase der Entspannung. Die Zimmer und Suiten sind in warmen Farben gehalten und erzeugen so eine behagliche Atmosphäre. Zum Strand und den Dünen sind es keine 10 Fahrminuten und auch diverse weitere Sehenswürdigkeiten, wie z. B. der Tierpark Tinnum, befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Eines der Highlights des Landhauses ist sicherlich der Wellness-Bereich, welcher neue Massstäbe setzt in puncto Design, Ausstattung und Vielfalt. Lassen Sie sich überraschen!
Badeferien im Landhaus Stricker ab Sylt
Preis auf Anfrage
ab/bis Sylt
Highlights:
- ausgezeichnete Küche
- schöne Anlage mit viel Grün
- high-class Wellness-Bereich
- gemütliche und moderne Zimmer
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Heute beginnt Ihr Sylt-Urlaub mit dem Flug aus der Schweiz nach Westerland. Von dort ist es nur noch ein Katzensprung zu Ihrem Hotel im Herzen der Insel.

2-7. Tag Landhaus Stricker

Das Landhaus Stricker und die Insel Sylt bieten unzählige Möglichkeiten, erholsame und spannende Urlaubstage zu verbringen. Lassen Sie sich im spektakulären Wellness-Bereich verwöhnen, erkunden Sie die Insel auf eigene Faust, verbringen Sie einen faulen Tag am Strand, entdecken Sie die kulinarischen Köstlichkeiten in den beiden Restaurants oder entspannen Sie einfach in Ihrem schönen und gemütlichen Zimmer. Urlaubstage auf Sylt sind vor allem eines: Erholung pur!

8. Tag Rückreise

Heute endet Ihr Urlaub auf Sylt und Sie treten die Heimreise zurück in die Schweiz an.

Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
Im Preis inbegriffen
  • 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Superior
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel für Aufenthalt vom 02.06. - 09.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

Ähnliche Reisen