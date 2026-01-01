Badeferien im Hotel BUDERSAND ab Schweiz
Badeferien im Hotel BUDERSAND ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- modernes Design
- einmalige Lage
- abwechslungsreiche kulinarische Angebote
- mehrfach prämierter Golfplatz
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Sie fliegen heute nach Westerland auf Sylt und reisen dann zu Ihrem Hotel ganz im Südwesten der Insel.
2-7. Tag Hotel BUDERSAND
Verbringen Sie Zeit in Ihrem Hotel bei einer wohltuenden Massage, einem leckeren Drink in der Bar oder beim süssen Nichtstun auf ihrem luxuriösen Zimmer oder geniessen Sie den Hörnum Strand gleich nebenan, spielen Sie eine Runde Golf auf einem der besten Plätze der Welt oder erkunden Sie die Insel zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Es gibt viel zu entdecken und zu tun auf Sylt!
8. Tag Rückreise
Heute heisst es Abschied nehmen von Ihrem Design-Hotel und Sie fliegen zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
- 7 Übernachtungen im Deluxe Doppelzimmer
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage