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Badeferien im Hotel BUDERSAND ab Schweiz

Im Hotel BUDERSAND erwartet Sie entspannter Luxus in einzigartiger Natur. Das Hotel liegt direkt am Strand und besticht durch eine moderne Architektur und einmalige Ausblicke auf das weite Meer. Es setzt neue Standards in Ausstattung und Service und garantiert seinen Gästen unbeschwerte Tage und intensives Insel-Feeling. Jedes Zimmer verfügt entweder über einen Balkon oder eine Terrasse und ist sportlich-elegant eingerichtet, mit edlen und exklusiven Naturmaterialien. Im Spa und den Restaurants wird Ihr Körper und Geist aufs vortrefflichste verwöhnt und Sie können sich komplett fallen lassen und neue Energie tanken.
Badeferien im Hotel BUDERSAND ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- modernes Design
- einmalige Lage
- abwechslungsreiche kulinarische Angebote
- mehrfach prämierter Golfplatz
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Sie fliegen heute nach Westerland auf Sylt und reisen dann zu Ihrem Hotel ganz im Südwesten der Insel.

2-7. Tag Hotel BUDERSAND

Verbringen Sie Zeit in Ihrem Hotel bei einer wohltuenden Massage, einem leckeren Drink in der Bar oder beim süssen Nichtstun auf ihrem luxuriösen Zimmer oder geniessen Sie den Hörnum Strand gleich nebenan, spielen Sie eine Runde Golf auf einem der besten Plätze der Welt oder erkunden Sie die Insel zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Es gibt viel zu entdecken und zu tun auf Sylt!

8. Tag Rückreise

Heute heisst es Abschied nehmen von Ihrem Design-Hotel und Sie fliegen zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Sylt
Im Preis inbegriffen
  • 7 Übernachtungen im Deluxe Doppelzimmer
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel für Aufenthalt vom 02.06. - 09.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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