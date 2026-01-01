Badeferien im Hotel BUDERSAND ab Schweiz

Im Hotel BUDERSAND erwartet Sie entspannter Luxus in einzigartiger Natur. Das Hotel liegt direkt am Strand und besticht durch eine moderne Architektur und einmalige Ausblicke auf das weite Meer. Es setzt neue Standards in Ausstattung und Service und garantiert seinen Gästen unbeschwerte Tage und intensives Insel-Feeling. Jedes Zimmer verfügt entweder über einen Balkon oder eine Terrasse und ist sportlich-elegant eingerichtet, mit edlen und exklusiven Naturmaterialien. Im Spa und den Restaurants wird Ihr Körper und Geist aufs vortrefflichste verwöhnt und Sie können sich komplett fallen lassen und neue Energie tanken.