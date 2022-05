Sri Lanka Rundreisen mit Komfort

Elefanten und Leoparden, Büffel und Affen: Sri Lanka lockt mit artenreicher Natur in den Nationalparks Yala und Wilpattu sowie Udawalawe. Eine bessere Gelegenheit für eine Jeepsafari gibt es nicht! Wenn Sie auf der Suche nach der besonderen Begegnung sind, bietet sich die Route zu den Löwenfelsen in Sigiriya an. Aber vielleicht wollen Sie lieber die Teeplantagen von Nuwara Eliya sehen? Auf einer Rundreise durch Sri Lanka können Sie das alles haben! Sie reisen auf bewährten Routen, lernen die Kulturhochburg Kandy kennen und geniessen Ausflüge in die vielfältigen Landschaften der Insel. Wandern zum Adams Peak ist genauso möglich wie Wassersport. Und natürlich locken die traumhaften Sandstrände Sri Lankas alle Erholungssüchtigen: Entspannte Badeferien sind nicht zu verachten. Unsere Sri Lanka Spezialisten beraten Sie gerne!