Bergen Hotels im Überblick
Hansestadt an der Fjordküste Westnorwegens
Wann eine Reise nach Bergen sinnvoll ist
Die Hauptreisezeit liegt zwischen dem späten Frühling und dem frühen Herbst. In diesen Monaten sind die Tage sehr lang, die Ausflugsschiffe in die Fjorde verkehren regelmässig, und auch höher gelegene Passstrassen im Hinterland sind geöffnet. Bergen liegt südlich des Polarkreises – eine echte Mitternachtssonne gibt es hier nicht, dafür sehr helle Sommerabende.
Im Winter wird es deutlich ruhiger, und die Tage sind kurz. Dank der Lage direkt am offenen Meer fällt die kalte Jahreszeit hier milder aus als im norwegischen Landesinneren, dafür ist ganzjährig mit Niederschlag zu rechnen: Bergen gilt als eine der regenreichsten Städte Europas. Wasserdichte Jacke und feste Schuhe gehören deshalb zu jeder Jahreszeit ins Gepäck.
Was Sie vor Ort erwartet
Das Zentrum ist kompakt und lässt sich gut zu Fuss erschliessen; Hafen, Altstadt und Museen liegen nahe beieinander. Bergen wird auch als Stadt zwischen den sieben Bergen bezeichnet: Eine Standseilbahn führt auf den Flöyen, eine Seilbahn auf den höheren Ulriken. Beide Aussichtspunkte dienen zugleich als Startpunkte für markierte Wanderwege über die Hochflächen oberhalb der Stadt.
Kulturell prägen die städtischen Kunstsammlungen und das Wohnhaus des in Bergen geborenen Komponisten Edvard Grieg ausserhalb des Zentrums das Angebot. Im Frühsommer findet zudem ein international beachtetes Musik- und Kulturfestival statt – in dieser Zeit sowie während der Sommerferien sind Unterkünfte erfahrungsgemäss früher ausgebucht als sonst.
Ausflüge und sinnvolle Kombinationen
Ab Bergen erreichen Sie mehrere der bekanntesten Fjordlandschaften des Landes, darunter den Hardangerfjord und den Sognefjord. Viele Gäste kombinieren Schiff, Bus und Bahn zu einer Tagesrunde; die steile Nebenstrecke von Myrdal hinunter nach Flåm ist dabei ein häufiger Bestandteil. Wer Stadt und mindestens einen Fjordausflug verbinden möchte, plant besser mehrere Nächte in Bergen ein.
Als Etappe einer grösseren Reise funktioniert die Stadt ebenfalls gut: Die Bahnstrecke über das Hochplateau verbindet Bergen mit Oslo, die Hurtigruten führt von hier die Küste hinauf Richtung Norden, und südlich schliesst die Region um Stavanger an.
Für wen sich das Ziel eignet
Bergen passt zu Reisenden, die Stadtaufenthalt und Natur verbinden wollen, zu Bahn- und Schiffsreisenden und zu allen, die einen festen Start- oder Endpunkt für eine Rundreise durch Südwestnorwegen suchen. Weniger geeignet ist das Ziel, wenn Sie beständiges Schönwetter erwarten, ein grossstädtisches Nachtleben suchen oder Nordlichter sehen möchten – dafür liegen die Reiseziele im Norden Norwegens klar günstiger. Zu bedenken ist ausserdem das Preisniveau, das in ganz Norwegen höher ist als in Mitteleuropa.
Gateway zu den Fjorden
Erleben Sie Bergen
Obwohl es mit 250 000 Einwohnern grösser als Basel ist, strahlt Bergen den Charme einer Kleinstadt und eine angenehme Gelassenheit aus. Die Hafenstadt eignet sich hervorragend als Ihr Ausgangspunkt, wenn Sie während Ihren Norwegen Ferien den Südwesten des Landes erkunden möchten. Wählen Sie für Ihren Aufenthalt aus unserem breiten Angebot an Hotels und Apartments. Das zentral gelegene Dreisternehotel First Marin befindet sich in Bryggen, dem alten Hansehafengebiet von Bergen und unweit des Fischmarktes.
Die Gästezimmer sind hell, geräumig und komfortabel ausgestattet. Das hauseigene Restaurant serviert internationale Küche und leckere einheimische Gerichte. Lassen Sie sich von unseren Skandinavien Spezialisten beraten, wenn Sie eine Norwegen Reise nach Bergen planen. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.
Bryggen, Fløyen und der Fischmarkt
Bergens Innenstadt lässt sich gut zu Fuss erkunden – die wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegen rund um den alten Hafen.
Bryggen: das hanseatische Erbe
Die schmalen Holzhäuser am Hafen gehen auf das hanseatische Kontor zurück und zählen seit 1979 zum UNESCO-Welterbe. Hinter den Fassaden verbergen sich enge Gassen, schiefe Treppen und Handwerksateliers. Das Hanseatische Museum erklärt, wie die deutschen Kaufleute hier über Jahrhunderte den Stockfischhandel organisierten.
Mit der Fløibanen auf den Hausberg
Die Standseilbahn Fløibanen bringt Sie in sechs Minuten auf den 320 Meter hohen Fløyen. Von oben überblicken Sie Stadt, Hafen und die vorgelagerten Inseln; oben beginnen zudem markierte Wanderwege in die Waldgebiete. Wer sportlicher unterwegs ist, steigt zum Ulriken auf, mit 643 Metern der höchste der sieben Stadtberge.
Fischmarkt und Küche
Am Fisketorget am Hafen liegen Königskrabbe, Lachs und Skrei aus. Der Markt ist heute vor allem eine touristische Adresse, funktioniert aber gut als Mittagshalt. Traditionell serviert Bergen ausserdem Fischsuppe mit Rahm und Persetorsk – gepökelten Dorsch.
Klima, Regen und beste Reisezeit für Bergen
Bergen gilt als eine der regenreichsten Städte Europas – wer das einplant, erlebt die Stadt ohne Frust.
Womit Sie rechnen sollten
An rund 200 Tagen im Jahr fällt Niederschlag, meist als feiner Dauerregen statt als Guss. Die Temperaturen bleiben dank des Golfstroms ausgeglichen: im Sommer 15 bis 20 Grad, im Winter selten unter null. Eine wasserdichte Jacke ist wichtiger als ein Schirm, der im Wind ohnehin kaum hält.
Die beste Zeit für Fjordkombinationen
Von Mai bis September sind die Tage lang und die Fjordausflüge ab Bergen alle in Betrieb. Juni und August bieten oft das beste Verhältnis aus Wetter und Andrang; im Juli ist die Stadt am vollsten. Zwischen Oktober und April ist es ruhiger und günstiger, viele Ausflugsangebote fahren dann in reduziertem Takt.
Anreise
Ab Zürich erreichen Sie Bergen mit rund zweieinhalb Stunden Flugzeit, meist mit Umstieg in Oslo oder Kopenhagen. Eindrücklicher ist die Anreise mit der Bergenbahn ab Oslo über die Hardangervidda, die rund sieben Stunden dauert.
Häufige Fragen zu Bergen
An rund 200 Tagen im Jahr fällt Niederschlag, meist als feiner Dauerregen. Dank des Golfstroms bleiben die Temperaturen mild: im Sommer 15 bis 20 Grad, im Winter selten unter null. Eine wasserdichte Jacke ist sinnvoller als ein Schirm.
Von Mai bis September sind die Tage lang und alle Fjordausflüge in Betrieb. Juni und August bieten meist das beste Verhältnis aus Wetter und Andrang, im Juli ist es am vollsten. Oktober bis April ist ruhiger und günstiger.
Zwei Nächte genügen für Bryggen, Fløyen und den Fischmarkt. Wer Fjordausflüge nach Flåm oder in den Hardangerfjord ergänzen möchte, plant drei bis vier Nächte ein.
Die Bergenbahn fährt in rund sieben Stunden über die Hardangervidda und gilt als eine der schönsten Bahnstrecken Europas. Alternativ dauert der Flug knapp eine Stunde.
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