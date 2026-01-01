Wann eine Reise nach Bergen sinnvoll ist

Die Hauptreisezeit liegt zwischen dem späten Frühling und dem frühen Herbst. In diesen Monaten sind die Tage sehr lang, die Ausflugsschiffe in die Fjorde verkehren regelmässig, und auch höher gelegene Passstrassen im Hinterland sind geöffnet. Bergen liegt südlich des Polarkreises – eine echte Mitternachtssonne gibt es hier nicht, dafür sehr helle Sommerabende.

Im Winter wird es deutlich ruhiger, und die Tage sind kurz. Dank der Lage direkt am offenen Meer fällt die kalte Jahreszeit hier milder aus als im norwegischen Landesinneren, dafür ist ganzjährig mit Niederschlag zu rechnen: Bergen gilt als eine der regenreichsten Städte Europas. Wasserdichte Jacke und feste Schuhe gehören deshalb zu jeder Jahreszeit ins Gepäck.

Was Sie vor Ort erwartet

Das Zentrum ist kompakt und lässt sich gut zu Fuss erschliessen; Hafen, Altstadt und Museen liegen nahe beieinander. Bergen wird auch als Stadt zwischen den sieben Bergen bezeichnet: Eine Standseilbahn führt auf den Flöyen, eine Seilbahn auf den höheren Ulriken. Beide Aussichtspunkte dienen zugleich als Startpunkte für markierte Wanderwege über die Hochflächen oberhalb der Stadt.

Kulturell prägen die städtischen Kunstsammlungen und das Wohnhaus des in Bergen geborenen Komponisten Edvard Grieg ausserhalb des Zentrums das Angebot. Im Frühsommer findet zudem ein international beachtetes Musik- und Kulturfestival statt – in dieser Zeit sowie während der Sommerferien sind Unterkünfte erfahrungsgemäss früher ausgebucht als sonst.

Ausflüge und sinnvolle Kombinationen

Ab Bergen erreichen Sie mehrere der bekanntesten Fjordlandschaften des Landes, darunter den Hardangerfjord und den Sognefjord. Viele Gäste kombinieren Schiff, Bus und Bahn zu einer Tagesrunde; die steile Nebenstrecke von Myrdal hinunter nach Flåm ist dabei ein häufiger Bestandteil. Wer Stadt und mindestens einen Fjordausflug verbinden möchte, plant besser mehrere Nächte in Bergen ein.

Als Etappe einer grösseren Reise funktioniert die Stadt ebenfalls gut: Die Bahnstrecke über das Hochplateau verbindet Bergen mit Oslo, die Hurtigruten führt von hier die Küste hinauf Richtung Norden, und südlich schliesst die Region um Stavanger an.

Für wen sich das Ziel eignet

Bergen passt zu Reisenden, die Stadtaufenthalt und Natur verbinden wollen, zu Bahn- und Schiffsreisenden und zu allen, die einen festen Start- oder Endpunkt für eine Rundreise durch Südwestnorwegen suchen. Weniger geeignet ist das Ziel, wenn Sie beständiges Schönwetter erwarten, ein grossstädtisches Nachtleben suchen oder Nordlichter sehen möchten – dafür liegen die Reiseziele im Norden Norwegens klar günstiger. Zu bedenken ist ausserdem das Preisniveau, das in ganz Norwegen höher ist als in Mitteleuropa.