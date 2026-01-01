Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Bergen, Norwegen

Bergen Hotels im Überblick

Hansestadt an der Fjordküste Westnorwegens

Bergen ist nach der Hauptstadt Oslo die zweitgrösste Stadt Norwegens. Sie liegt an einer geschützten Bucht im Südwesten des Landes und gehört zur Provinz Vestland. Bergen wurde bereits 1070 gegründet. Bis 1830 war es die grösste Stadt Norwegens und sowohl ein wichtiger europäischer Seehafen und wie auch ein wichtiges Handelszentrum hanseatischer Kaufleute. Das Deutsche Kontor wurde 1360 etabliert, hier wurde vorwiegend der Handel von Fischöl und Stockfisch abgewickelt. Die Kontor-Häuser bei Bryggen sind mehrmals abgebrannt, wurden aber immer wieder im alten Stil aufgebaut.

Die bekannten bunten Häuser von heute stammen aus dem Jahr 1702 und gehören zum UNESCO Welterbe. Bergen ist der südliche Ausgangshafen für die ‘schönste Seereise der Welt’: die norwegische Reederei Hurtigruten fährt ab hier ihre täglichen Versorgungsrouten entlang der norwegischen Küste. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch der Hanseatischen Landungsbrücken, des Fischmarkts und der verschiedenen Museen der Stadt. Die herrlichen Naturlandschaften rund um Bergen sind von Inseln, Fjorden, dichten Wäldern und gegen das Festland hin von schroffen Bergrücken geprägt.

Wann eine Reise nach Bergen sinnvoll ist

Die Hauptreisezeit liegt zwischen dem späten Frühling und dem frühen Herbst. In diesen Monaten sind die Tage sehr lang, die Ausflugsschiffe in die Fjorde verkehren regelmässig, und auch höher gelegene Passstrassen im Hinterland sind geöffnet. Bergen liegt südlich des Polarkreises – eine echte Mitternachtssonne gibt es hier nicht, dafür sehr helle Sommerabende.

Im Winter wird es deutlich ruhiger, und die Tage sind kurz. Dank der Lage direkt am offenen Meer fällt die kalte Jahreszeit hier milder aus als im norwegischen Landesinneren, dafür ist ganzjährig mit Niederschlag zu rechnen: Bergen gilt als eine der regenreichsten Städte Europas. Wasserdichte Jacke und feste Schuhe gehören deshalb zu jeder Jahreszeit ins Gepäck.

Was Sie vor Ort erwartet

Das Zentrum ist kompakt und lässt sich gut zu Fuss erschliessen; Hafen, Altstadt und Museen liegen nahe beieinander. Bergen wird auch als Stadt zwischen den sieben Bergen bezeichnet: Eine Standseilbahn führt auf den Flöyen, eine Seilbahn auf den höheren Ulriken. Beide Aussichtspunkte dienen zugleich als Startpunkte für markierte Wanderwege über die Hochflächen oberhalb der Stadt.

Kulturell prägen die städtischen Kunstsammlungen und das Wohnhaus des in Bergen geborenen Komponisten Edvard Grieg ausserhalb des Zentrums das Angebot. Im Frühsommer findet zudem ein international beachtetes Musik- und Kulturfestival statt – in dieser Zeit sowie während der Sommerferien sind Unterkünfte erfahrungsgemäss früher ausgebucht als sonst.

Ausflüge und sinnvolle Kombinationen

Ab Bergen erreichen Sie mehrere der bekanntesten Fjordlandschaften des Landes, darunter den Hardangerfjord und den Sognefjord. Viele Gäste kombinieren Schiff, Bus und Bahn zu einer Tagesrunde; die steile Nebenstrecke von Myrdal hinunter nach Flåm ist dabei ein häufiger Bestandteil. Wer Stadt und mindestens einen Fjordausflug verbinden möchte, plant besser mehrere Nächte in Bergen ein.

Als Etappe einer grösseren Reise funktioniert die Stadt ebenfalls gut: Die Bahnstrecke über das Hochplateau verbindet Bergen mit Oslo, die Hurtigruten führt von hier die Küste hinauf Richtung Norden, und südlich schliesst die Region um Stavanger an.

Für wen sich das Ziel eignet

Bergen passt zu Reisenden, die Stadtaufenthalt und Natur verbinden wollen, zu Bahn- und Schiffsreisenden und zu allen, die einen festen Start- oder Endpunkt für eine Rundreise durch Südwestnorwegen suchen. Weniger geeignet ist das Ziel, wenn Sie beständiges Schönwetter erwarten, ein grossstädtisches Nachtleben suchen oder Nordlichter sehen möchten – dafür liegen die Reiseziele im Norden Norwegens klar günstiger. Zu bedenken ist ausserdem das Preisniveau, das in ganz Norwegen höher ist als in Mitteleuropa.

Gateway zu den Fjorden

Erleben Sie Bergen

Obwohl es mit 250 000 Einwohnern grösser als Basel ist, strahlt Bergen den Charme einer Kleinstadt und eine angenehme Gelassenheit aus. Die Hafenstadt eignet sich hervorragend als Ihr Ausgangspunkt, wenn Sie während Ihren Norwegen Ferien den Südwesten des Landes erkunden möchten. Wählen Sie für Ihren Aufenthalt aus unserem breiten Angebot an Hotels und Apartments. Das zentral gelegene Dreisternehotel First Marin befindet sich in Bryggen, dem alten Hansehafengebiet von Bergen und unweit des Fischmarktes.

Die Gästezimmer sind hell, geräumig und komfortabel ausgestattet. Das hauseigene Restaurant serviert internationale Küche und leckere einheimische Gerichte. Lassen Sie sich von unseren Skandinavien Spezialisten beraten, wenn Sie eine Norwegen Reise nach Bergen planen. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot.

Bryggen, Fløyen und der Fischmarkt

Bergens Innenstadt lässt sich gut zu Fuss erkunden – die wichtigsten Sehenswürdigkeiten liegen rund um den alten Hafen.

Bryggen: das hanseatische Erbe

Die schmalen Holzhäuser am Hafen gehen auf das hanseatische Kontor zurück und zählen seit 1979 zum UNESCO-Welterbe. Hinter den Fassaden verbergen sich enge Gassen, schiefe Treppen und Handwerksateliers. Das Hanseatische Museum erklärt, wie die deutschen Kaufleute hier über Jahrhunderte den Stockfischhandel organisierten.

Mit der Fløibanen auf den Hausberg

Die Standseilbahn Fløibanen bringt Sie in sechs Minuten auf den 320 Meter hohen Fløyen. Von oben überblicken Sie Stadt, Hafen und die vorgelagerten Inseln; oben beginnen zudem markierte Wanderwege in die Waldgebiete. Wer sportlicher unterwegs ist, steigt zum Ulriken auf, mit 643 Metern der höchste der sieben Stadtberge.

Fischmarkt und Küche

Am Fisketorget am Hafen liegen Königskrabbe, Lachs und Skrei aus. Der Markt ist heute vor allem eine touristische Adresse, funktioniert aber gut als Mittagshalt. Traditionell serviert Bergen ausserdem Fischsuppe mit Rahm und Persetorsk – gepökelten Dorsch.

Klima, Regen und beste Reisezeit für Bergen

Bergen gilt als eine der regenreichsten Städte Europas – wer das einplant, erlebt die Stadt ohne Frust.

Womit Sie rechnen sollten

An rund 200 Tagen im Jahr fällt Niederschlag, meist als feiner Dauerregen statt als Guss. Die Temperaturen bleiben dank des Golfstroms ausgeglichen: im Sommer 15 bis 20 Grad, im Winter selten unter null. Eine wasserdichte Jacke ist wichtiger als ein Schirm, der im Wind ohnehin kaum hält.

Die beste Zeit für Fjordkombinationen

Von Mai bis September sind die Tage lang und die Fjordausflüge ab Bergen alle in Betrieb. Juni und August bieten oft das beste Verhältnis aus Wetter und Andrang; im Juli ist die Stadt am vollsten. Zwischen Oktober und April ist es ruhiger und günstiger, viele Ausflugsangebote fahren dann in reduziertem Takt.

Anreise

Ab Zürich erreichen Sie Bergen mit rund zweieinhalb Stunden Flugzeit, meist mit Umstieg in Oslo oder Kopenhagen. Eindrücklicher ist die Anreise mit der Bergenbahn ab Oslo über die Hardangervidda, die rund sieben Stunden dauert.

Häufige Fragen zu Bergen

An rund 200 Tagen im Jahr fällt Niederschlag, meist als feiner Dauerregen. Dank des Golfstroms bleiben die Temperaturen mild: im Sommer 15 bis 20 Grad, im Winter selten unter null. Eine wasserdichte Jacke ist sinnvoller als ein Schirm.

Von Mai bis September sind die Tage lang und alle Fjordausflüge in Betrieb. Juni und August bieten meist das beste Verhältnis aus Wetter und Andrang, im Juli ist es am vollsten. Oktober bis April ist ruhiger und günstiger.

Zwei Nächte genügen für Bryggen, Fløyen und den Fischmarkt. Wer Fjordausflüge nach Flåm oder in den Hardangerfjord ergänzen möchte, plant drei bis vier Nächte ein.

Die Bergenbahn fährt in rund sieben Stunden über die Hardangervidda und gilt als eine der schönsten Bahnstrecken Europas. Alternativ dauert der Flug knapp eine Stunde.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Havila

Mit Havila Kystruten die norwegische Küste entdecken

Hurtigruten

Mit den legendären Schiffen quer durch das Land Norwegen

Lofoten Ferien

Erleben Sie mit uns die wohl schönste Region – die Lofoten warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden

Spitzbergen Ferien

Den Eisbären mit unseren einzigartigen und individuellen Schiffsreisen ganz nah sein

Reiseinformationen

Alle wichtigen Informationen und Tipps für unvergessliche Ferien im wunderschönen Norwegen

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern

Das könnte Sie auch interessieren