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Kirkenes, Norwegen

Kirkenes Hotels und Unterkünfte

Das nördliche Ende der Strasse

Kirkenes ist einer der nördlichsten Orte Norwegens. Die Kleinstadt in der Provinz Finnmark mit 3500 Einwohnern ist ein Seehafen und gleichzeitig das Ende der Hurtigruten Schiffsreise. Ein paar wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist Kirkenes faszinierend international: Die hier ansässigen Menschen sprechen neben Norwegisch auf Finnisch, Samisch und Russisch. Im Sommer ist die Kleinstadt der Ausgangspunkt für allerlei Outdoor Abenteuer in der grossartigen nordischen Wildnis. In der Umgebung befinden sich auch diverse Husky Hundefarmen, die Sie besuchen können.

Wanderungen entlang der zahlreichen Fjorde sind äusserst beliebt. Mit Ihrem Mietwagen erreichen Sie den nahegelegenen Varangerhalvøya Nationalpark, ein einsamer Rückzugsort für zahlreiche arktische Tierarten.

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