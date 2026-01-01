2019 wurde Oslo als ‘Umwelthauptstadt Europas’ ausgezeichnet. Tatsächlich ist die norwegische Hauptstadt ein Vorreiter für Nachhaltigkeit und einen grünen Lebensstil. Aber nicht nur deswegen sind Oslo Reisen in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden, denn die attraktive Hafenstadt bietet Besuchern eine grosse Vielfalt. Die Region rund um die Metropole ist von ursprünglicher Natur, herrlichen Küstenabschnitten und einem vielseitigen Hinterland geprägt. Mit 700'000 Einwohnern ist Oslo gross genug, um ein vielseitiges kulturelles Angebot bereitzuhalten.

Besuchen Sie zum Beispiel das Opernhaus, welches direkt am Hafen liegt. Seit 2008 ist es die Spielstätte der Norwegischen Oper. In der Innenstadt finden Sie auch erstklassige Shoppingmöglichkeiten, unzählige tolle Restaurants und ein grosses Hotelangebot. Entdecken Sie die Stadt zu Fuss, flanieren Sie in Fussgängerpassagen, geniessen Sie einen Kaffee an einem Kai und spazieren Sie in den zahlreichen Park- und Gartenanlagen oder besuchen Sie das im 2020 fertiggestellte neue MUNCH-Museum wie auch, die gleich neben der Oper liegende, neue Deichmann Bibliothek - Architektonisch wie auch geschichtlich zwei tolle Häuser.

Fragen Sie unsere Spezialisten nach ihren Tipps für Ihre Oslo Reise. Sie kennen sich aus und beraten Sie gerne.