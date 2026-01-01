Oslo Hotels: unsere Auswahl
Die grüne Vorzeigestadt Skandinaviens
Thon Opera
Preis auf Anfrage
Oslo
Dieses Hotel der oberen Mittelklasse liegt beim Bahnhof mit seitlichem Zugang. Die 480 modern
ausgestatteten...
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Clarion The Hub
Preis auf Anfrage
Oslo
Im März 2019 wird das top moderne Hotel nach einem Komplettumbau wieder eröffnet. Es liegt
ideal beim Bahnhof...
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Comfort Grand Central
Preis auf Anfrage
Oslo
Das gute Mittelklasshotel befindet sich beim Bahnhof, in einem historischen Gebäude mit direktem Zugang vom Bahnhof...
Hotels mit sagenhafter Aussicht über Oslo und den Fjord
Auch wenn Sie eigentlich ein Outdoor Enthusiast sind und vorwiegend der Natur wegen zu einer Reise durch Norwegen aufbrechen, die Hauptstadt Oslo wird Ihnen gefallen. Planen Sie zu Beginn oder am Ende Ihrer Reise ein paar Tage in dieser quirligen Metropole ein und tauchen Sie ein ins skandinavische Stadtleben. Wasser, Fjorde, Parks und im Umland der Stadt wundervolle Waldlandschaften täuschen darüber hinweg, dass hier 700'000 Menschen leben. Oslo ist auch ein Design- und Innovationszentrum, was sich auch in unserem Hotelangebot widerspiegelt.
Besonders empfehlen wir Ihnen das Viersternehotel Radisson Blu Plaza. Die grosszügig ausgestatteten Zimmer sind mit allem Komfort ausgestattet. Vom hauseigenen Restaurant im 34. Stock des Hotelturms geniessen Sie eine spektakuläre Aussicht auf den Hafen und die Dächer und Strassen von Oslo. Wir beraten Sie gerne und planen Ihre Reise nach Oslo.
Museen der Stadt: von Edvard Munch bis Kon-Tiki
Oslo zählt zu den spannendsten Museumsstädten Skandinaviens, und viele der Museen der Stadt liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt. Im MUNCH direkt am Hafen tauchen Sie in das Werk von Edvard Munch ein, dem berühmtesten Maler Norwegens. Freunde zeitgenössischer Kunst besuchen das Astrup Fearnley Museum auf der Halbinsel Tjuvholmen, dessen markanter Bau des Architekten Renzo Piano schon von aussen ein Blickfang ist.
Auf der Museumshalbinsel Bygdøy erwartet Sie das Kon-Tiki Museum mit dem originalen Balsaholz-Floss, mit dem Thor Heyerdahl 1947 den Pazifik überquerte; gleich nebenan zeigt das Frammuseum das Polarschiff Fram – ideal für einen ganzen Museumstag am Fjord.
Ein Erlebnis unter freiem Himmel ist der Skulpturenpark im Frognerpark: Über 200 Werke Gustav Vigelands machen ihn zu einem der meistbesuchten Orte Oslos – der Eintritt ist frei, und der Park ist rund um die Uhr geöffnet.
Stadtspaziergang: vom Königlichen Schloss zur Festung Akershus
Oslo lässt sich wunderbar zu Fuss entdecken. Vom Königlichen Schloss am Ende der Prachtstrasse Karl Johans gate spazieren Sie durch das Zentrum hinunter zum Fjord, wo die mittelalterliche Festung Akershus über dem Hafen thront und einen herrlichen Blick über den Oslofjord bietet. Das Stadtbild zwischen Festung und Schloss geht auf König Christian IV. zurück, der die Stadt nach dem grossen Brand von 1624 neu errichten liess – bis 1925 trug Oslo ihm zu Ehren den Namen Christiania.
Am Wasser lockt anschliessend Aker Brygge: Auf dem ehemaligen Werftgelände reihen sich heute Restaurants, Cafés und Boutiquen an der Promenade, im Sommer geniessen Sie hier die Abendsonne mit Blick auf die Segelboote. Wer die grüne Seite Oslos sucht, folgt dem Lauf des Flusses Akerselva vorbei an alten Backsteinfabriken bis ins trendige Quartier Grünerløkka. Unsere Spezialisten kennen Oslo persönlich und kombinieren Ihren Städtetrip auf Wunsch mit einer Rundreise durch Norwegen.
Oslo als Ausgangspunkt für Norwegen
Viele Norwegen-Reisen beginnen in Oslo. Von hier führen einige der schönsten Bahnstrecken Europas Richtung Westen und Norden.
Mit der Bergenbahn zu den Fjorden
Die Bergenbahn überquert auf ihrem Weg nach Bergen die Hardangervidda, Europas grösste Hochebene, und braucht dafür rund sieben Stunden. In Myrdal zweigt die Flåmbahn ab, die auf zwanzig Kilometern über 860 Höhenmeter zum Aurlandsfjord hinabfährt – eine der steilsten Adhäsionsbahnen der Welt.
Kombinationen ab Oslo
Klassisch ist die Route Oslo – Bergenbahn – Flåm – Fjordkreuzfahrt – Bergen, die sich in vier bis fünf Tagen fahren lässt. Wer weiter nach Norden möchte, verbindet Oslo mit Trondheim und den Lofoten oder steigt in Bergen auf ein Postschiff um.
Beste Reisezeit und Praktisches für Oslo
Oslo lohnt sich das ganze Jahr – die Stadt zeigt je nach Saison ein anderes Gesicht.
Sommer und Winter im Vergleich
Von Juni bis August ist es mit 20 bis 24 Grad angenehm warm, die Abende bleiben lange hell und die Inseln im Oslofjord werden zum Badeziel. Von Dezember bis Februar liegt oft Schnee; die Loipen im Nordmarka beginnen praktisch am Stadtrand, erreichbar mit der U-Bahn.
Preisniveau und Fortbewegung
Norwegen ist teurer als die Schweiz, besonders bei Restaurantbesuchen und Alkohol. Fast überall wird kontaktlos mit Karte bezahlt, Bargeld brauchen Sie kaum. Der öffentliche Verkehr mit Bahn, Tram, Bus und Fähre ist dicht getaktet; die Fähren zu den Fjordinseln gehören zum normalen Tarifsystem.
Anreise ab der Schweiz
Ab Zürich erreichen Sie Oslo in rund zweieinhalb Stunden Flugzeit. Vom Flughafen Gardermoen fährt der Flughafenexpress in gut zwanzig Minuten zum Hauptbahnhof.
Häufige Fragen zu Oslo Reisen
Juni bis August bringt mit 20 bis 24 Grad angenehme Temperaturen und lange helle Abende. Dezember bis Februar ist die Zeit für Schnee, Loipen und Weihnachtsmärkte. Frühling und Herbst sind ruhiger und günstiger.
Die Bergenbahn fährt in rund sieben Stunden über die Hardangervidda nach Bergen. In Myrdal zweigt die Flåmbahn zum Aurlandsfjord ab. Die Route Oslo – Flåm – Bergen lässt sich in vier bis fünf Tagen fahren.
Das Preisniveau liegt über dem schweizerischen, vor allem bei Restaurants und Alkohol. Bezahlt wird fast überall kontaktlos mit Karte; Bargeld benötigen Sie kaum. Museen und öffentlicher Verkehr sind im Verhältnis moderat.
Ab Zürich beträgt die Flugzeit rund zweieinhalb Stunden. Vom Flughafen Gardermoen erreichen Sie das Stadtzentrum mit dem Flughafenexpress in gut zwanzig Minuten.
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