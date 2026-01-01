Praslin Dream Premium ab Mahé

1 . Tag St. Anne Marine Park (A) Einschiffung auf Mahé kurz nach Mittag. Geankert wird beim Saint Anne Marine Park für die Nacht.

2 . Tag Cocos Island - La Digue (F, M, A) Besuch des Saint Anne Marine Parks. Nach dem Mittagessen schnorcheln vor Cocos Island. Diese Insel ist ein seltener Blickfang durch die harmonischen Formen und Farben. Geankert wird vor dem Hafen von La Digue.

3 . Tag La Digue (F, M, A) Mieten Sie sich ein Fahrrad. Im Schatten der hohen Palmen, entlang an mit Palmblättern gedeckten Häusern, kleinen Kopra Fabriken kommen Sie zu den absoluten Traumstränden. Beinahe autofrei, nur Fahrräder und Ochsenkarren oder auch Pferde sind hier die Fortbewegungsmittel. Geankert wird vor dem Hafen von La Digue.

4 . Tag Cousin - Baie St. Anne (F, M, A) Besuch von Cousin Island, ein Naturreservat und Vogelschutzgebiet, das seltene Vögel und einige Riesenschildkröten beherbergt. Am Nachmittag geht es weiter nach Praslin. Übernachtet wird in der Marina in der Baie St. Anne (Praslin).

5 . Tag Grande Soeur / Curieuse / Anse Petite Cour (F, M, A) Heute wird am Strand gegrillt. Sie besuchen die Insel, verschiedene Möglichkeiten für Wassersport. Geankert wird in Curieuse oder Anse Petite Cour (Praslin).

6 . Tag Saint Pierre - Anse Volbert / Anse Lazio (F, M, A) Curieuse ist Teil des Marine National Park. Mehr als 100 Schildkröten leben hier. Nach dem Mittagessen erreichen Sie die Insel Saint Pierre. Geankert wird in Anse Volbert oder Anse Lazio (Praslin).

7 . Tag Mahé (F, M, A) Zum letzten Mal Schnorcheln und schwimmen. Am Nachmittag geht es zurück nach Mahé.

8 . Tag Mahé (F) Ausschiffung in Mahé am frühen Morgen.