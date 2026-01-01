1 . Tag Mahé/St. Anne Marine Park (A) Nach kurzer Einweisung und Bezug der Kabine kurze Fahrt zum St. Anne Marine Park.

2 . Tag St. Anne-Curieuse (F, M, A) Schon am Morgen heisst es «Leinen los» und Fahrt in Rich­tung Curieuse.

3 . Tag Curieuse-La Digue (F, M, A) Nur ein kurzer Schlag und Sie erreichen La Digue, eine Bilder­buchinsel mit feinem, weissem Sand, gesäumt von gigantischen Granitfelsen.

4 . Tag Coco & Praslin (F, M, A) Heute segeln Sie zu der Insel Coco, besonders für passionierte Schnorchler ein „Must“.

5 . Tag Praslin-Saint Pierre (F, M, A) St. Pierre ein kleines Felsen­inselchen vor der Küste Praslins – ideal zum Baden und zum Schnorcheln.

6 . Tag Praslin-Cousin-Mahé (F, M, A) Fahrt via Praslin und Cousin zurück nach Mahé.

7 . Tag Mahé-St. Anne (F, M, A) Am Morgen wird eine der schönsten Buchten von Mahé angefahren. Sie können aber auch der kleinen Inselhauptstadt Victoria einen Besuch abstatten. Am Abend Überfahrt nach St. Anne oder Eden Island.

8 . Tag Mahé (F) Ausschiffung in Mahé am frühen Morgen.