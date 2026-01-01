Cocktail Creole ab Mahé
Cocktail Creole ab Mahé
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights:
- Katamaran Kreuzfahrt
- Praslin
- Die gigantischen Granitfelsen auf La Digue
- Aktiv am Bordleben teilnehmen
- Die kreolische Küche kennenlernen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Mahé/St. Anne Marine Park (A)
Nach kurzer Einweisung und Bezug der Kabine kurze Fahrt zum St. Anne Marine Park.
2. Tag St. Anne-Curieuse (F, M, A)
Schon am Morgen heisst es «Leinen los» und Fahrt in Richtung Curieuse.
3. Tag Curieuse-La Digue (F, M, A)
Nur ein kurzer Schlag und Sie erreichen La Digue, eine Bilderbuchinsel mit feinem, weissem Sand, gesäumt von gigantischen Granitfelsen.
4. Tag Coco & Praslin (F, M, A)
Heute segeln Sie zu der Insel Coco, besonders für passionierte Schnorchler ein „Must“.
5. Tag Praslin-Saint Pierre (F, M, A)
St. Pierre ein kleines Felseninselchen vor der Küste Praslins – ideal zum Baden und zum Schnorcheln.
6. Tag Praslin-Cousin-Mahé (F, M, A)
Fahrt via Praslin und Cousin zurück nach Mahé.
7. Tag Mahé-St. Anne (F, M, A)
Am Morgen wird eine der schönsten Buchten von Mahé angefahren. Sie können aber auch der kleinen Inselhauptstadt Victoria einen Besuch abstatten. Am Abend Überfahrt nach St. Anne oder Eden Island.
8. Tag Mahé (F)
Ausschiffung in Mahé am frühen Morgen.
Im Preis inbegriffen:
- Vollpension
- Getränkepaket
- Skipper
- Hostess/Koch
- Schnorchelausrüstung
- Kajak
- Die Route kann je nach Wind- und Wetterverhältnisse jederzeit geändert werden.
- Kinder unter 12 Jahren sind nicht erlaubt.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage