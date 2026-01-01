1 . Tag Mahé/Round Island (M, A) Einschiffen im Hafen von Victo­ria. Abfahrt um die Mittagszeit nach Round Island, einer vorge­lagerten Insel Praslins. Creole­-Welcome-Dinner / Übernach­tung an Bord.

2 . Tag Round Island/Praslin (F, M, A) Am Morgen besteht die Mög­lichkeit die Zeit zum Tauchen/ Schnorcheln zu nutzen. Nach dem Mittagessen Ausflug nach Praslin, der zweitgrössten Gra­nitinsel der Seychellen, in den berühmten Vallée de Mai Park. Mahlzeiten und Übernachtung an Bord.

3 . Tag La Digue (F, M, A) Früh am Morgen wird Kurs auf die Inselschönheit La Digue ge­nommen. Erkunden Sie dieses Inselparadies zu Fuss oder noch besser mit dem Fahrrad. Vergessen Sie nicht die einmalige Anse de Source d'Ar­gent zu besuchen! Mahlzeiten und Übernachtung an Bord.

4 . Tag Coco Island (F, M, A) Tagessegelausflug zu den Schwesterninseln Grande Soeur/ Petite Soeur und Coco Island. Ein einzigartiger Platz zum Schnorcheln und Tauchen. Mahlzeiten und Übernachtung an Bord.

5 . Tag Aride Island (F, M, A) Heute Morgen segeln Sie nach Booby Island und weiter nach Aride. Entdecken Sie dieses Naturreservat, welches für eine einzigartige Vogelwelt bekannt ist. Mahlzeiten und Übernach­tung an Bord.

6 . Tag Curieuse (F, M, A) Ein morgendlicher Ausflug zur Insel Curieuse führt Sie zur Riesenschildkröten-­Aufzuchtstation und weiter durch die Mangroven. Am Nachmittag finden Sie Zeit zum Entspannen und Geniessen. Mahlzeiten und Übernachtung an Bord.

7 . Tag Ile Seche/Mahé (F, M, A) Diesen Morgen wird in Rich­tung Mahé zurückgesegelt. Un­terwegs Stopp bei der Ile Seche, für eine letzte Möglichkeit zum Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen. Mahlzeiten mit einem abschliessenden Farewell­-Bar­becue und Übernachtung an Bord.

8 . Tag Mahé (F) Morgens ausschiffen im Hafen von Victoria und Fortsetzung Ihres Aufenthaltes nach Wahl.