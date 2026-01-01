1 . Tag Mahé – St. Anne Island (A) Einschiffung zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr. Nach dem Welcome-Cocktail werden die Sicherheitsvorschriften besprochen, anschliessend verlassen Sie den Hafen von Victoria und fahren in die Nähe der Insel St. Anne. Dort haben Sie die Möglichkeit für ein erfrischendes Bad im Meer.



Übernachtung an Bord in der Nähe von St. Anne.

2 . Tag St. Anne Island – Curieuse (F, M, A) Frühmorgens verlassen Sie St. Anne, um zur Insel Curieuse, wo Sie ein einzigartiges Inselökosystem erwartet, zu gelangen. Auf einem optionalen Spaziergang mit einem sachkundigen Inselführer haben Sie die Möglichkeit, die unbewohnte Insel auf einem gewundenen Pfad durch die Mangrovensümpfe zu entdecken. Geniessen Sie ein köstliches Barbecue am Strand, umgeben von frei herumwandernden Riesenschildkröten. Nachmittags bleibt genügend Zeit für ein paar relaxte Stunden am Strand.



Übernachtung an Bord vor der Insel Curieuse.

3 . Tag Curieuse – Cousin Island – Anse Lazio (Praslin) (F, M, A) Am heutigen Tag fahren Sie zur Insel Cousin, wo Sie einen optionalen Ausflug zum Vogelschutzgebiet unternehmen können. Die Insel beheimatet etwa eine Viertelmillion Vögel und auch Wasserschildkröten kommen hierher, um ihre Eier abzulegen. Anschliessend Fahrt nach Praslin, wo Sie die Gelegenheit haben, den Nachmittag am wunderschönen Strand Anse Lazio zu verbringen. Hier haben Sie Zeit für Wassersportaktivitäten, um zu Schnorcheln oder zu Tauchen.



Übernachtung an Bord in der Bucht von Anse Lazio.

4 . Tag Anse Lazio – Aride – St. Pierre – St. Anne (Praslin) (F, M, A) Am Morgen fahren Sie zur Insel Aride. Ein optionaler Ausflug bringt Sie auf den höchsten Punkt des Eilands, wo Sie die wunderschöne Aussicht geniessen können. Die Insel ist die Heimat der "Wright's Gardenia", einer Gardenienart, die man nirgendwo sonst auf der Welt findet. Aber auch verschiedene Vogelarten wie den "Audubon's Shearwater" oder den "Seychelles Warbler" können Sie hier mit etwas Glück erspähen. Das Mittagessen wird heute an Bord eingenommen. Zum Abschluss des Tages erwartet Sie die kleine Insel St. Pierre, wo Sie die Möglichkeit zum Schwimmen oder Schnorcheln haben.



Übernachtung an Bord im Hafen von Baie St. Anne, Praslin.

5 . Tag Ausschiffung (F) Die Ausschiffung erfolgt zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr.