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Lake Nakuru und Umgebung, Kenia

Lake Nakuru Safari-Lodges: unsere Auswahl

Am Lake Nakuru erwarten Sie viele Tiere

Der malerische See Lake Nakuru ist ein Ort, der dazu einlädt, an ihm eine unvergessliche Zeit zu verbringen. Dieser alkalische See, der als Naturwunder gilt, beherbergt unter anderem zahlreiche Flamingos, denen er seinen Status als eine Art Naturschutzgebiet verdankt. Aber auch andere Vögel wie Reiher, Pelikane und Kormorane lieben den Lake Nakuru, da er sehr fischreich ist. An Land tummeln sich hingegen so interessante Tierarten wie Giraffen, Nashörner und Affen. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um den Lake Nakuru zu besuchen.

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