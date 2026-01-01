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Nairobi, Kenia

Nairobi Reisen vom Spezialisten

Wirtschafts- und Finanzzentrum von Kenia

Wenn Sie sich für Nairobi Ferien entscheiden, werden Sie das Finanz- und Wirtschaftszentrum von Kenia erleben. Aufgrund zahlreicher Initiativen, wie etwa den Kinofilm «Out of Africa», erfreut sich Nairobi einer regen Beliebtheit bei Reisenden. Eine Visite des Bomas of Kenia liefert gute Einblicke in das Leben der Urvölker des Landes. Leider gibt es in der Stadt noch immer soziale Unterschiede. Das Wahrzeichen der Stadt ist das Kenyatta Conference Centre, das Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. Erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten nach weiteren Attraktionen und Angeboten für Nairobi Reisen.

Nairobi Serena HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Nairobi
Unweit des Stadtzentrums gelegen bietet das luxuriöse Hotel zwei gehobene Restaurants, diverse Bars, Boutiquen, einen...
Giraffe ManorHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1435.– / pro Person
Nairobi
Das Giraffe Manor ist ein klassisches, aufwändig restauriertes Herrenhaus und versprüht den Glamour und Charme der...
Sarova StanleyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Nairobi
Das traditionsreiche Hotel wurde im Jahre 1902 eröffnet und strahlt mit seinem kolonialen Flair den Stil der...
Sarova PanafricHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 111.– / pro Person
Nairobi
Das Hotel bietet eine Mischung aus afrikanischem Flair sowie westlichen Einflüssen und liegt beim Uhuru-Park, nur 1.6...
Tamarind Tree HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Nairobi
Das verkehrsgünstig gelegene Hotel liegt 5 km südwestlich der Stadt Nairobi und in der Nähe des nationalen Flughafens...

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Reiseinformationen

Hilfreiche Tipps und Tricks für Ihre Kenia Reise

Häufige Fragen zu Nairobi Reisen

Die Bomas of Kenya mit Einblicken in das Leben der Urvölker und das Kenyatta Conference Centre, das Wahrzeichen der Stadt.

Nairobi ist das Finanz- und Wirtschaftszentrum Kenias und wurde nicht zuletzt durch den Film «Out of Africa» bekannt.

Ja. Nairobi ist der übliche Ausgangspunkt für Safaris in Kenias Nationalparks.

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