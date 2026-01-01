Nairobi Reisen vom Spezialisten
Wirtschafts- und Finanzzentrum von Kenia
Nairobi Serena Hotel
Preis auf Anfrage
Nairobi
Unweit des Stadtzentrums gelegen bietet das luxuriöse Hotel zwei gehobene Restaurants, diverse Bars, Boutiquen, einen...
Giraffe Manor
ab CHF 1435.– / pro Person
Nairobi
Das Giraffe Manor ist ein klassisches, aufwändig restauriertes Herrenhaus und versprüht den Glamour und Charme der...
Sarova Stanley
ab CHF 118.– / pro Person
Nairobi
Das traditionsreiche Hotel wurde im Jahre 1902 eröffnet und strahlt mit seinem kolonialen Flair den Stil der...
Sarova Panafric
ab CHF 111.– / pro Person
Nairobi
Das Hotel bietet eine Mischung aus afrikanischem Flair sowie westlichen Einflüssen und liegt beim Uhuru-Park, nur 1.6...
Tamarind Tree Hotel
ab CHF 118.– / pro Person
Nairobi
Das verkehrsgünstig gelegene Hotel liegt 5 km südwestlich der Stadt Nairobi und in der Nähe des nationalen Flughafens...
Häufige Fragen zu Nairobi Reisen
Die Bomas of Kenya mit Einblicken in das Leben der Urvölker und das Kenyatta Conference Centre, das Wahrzeichen der Stadt.
Nairobi ist das Finanz- und Wirtschaftszentrum Kenias und wurde nicht zuletzt durch den Film «Out of Africa» bekannt.
Ja. Nairobi ist der übliche Ausgangspunkt für Safaris in Kenias Nationalparks.
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