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cruisereisen

Zwischen Ahornwäldern und Atlantikküsten ab Montreal

Erleben Sie an Bord der «Oceania Vista» die landschaftliche Vielfalt Ostkanadas und Neuenglands. Historische Städte, spektakuläre Küsten, charmante Hafenorte und die farbenprächtigen Landschaften des Sankt-Lorenz-Stroms verbinden sich zu einer aussergewöhnlichen Reise zwischen Kanada und den USA.

Reisedatum
18.09. - 29.09.2027
Zwischen Ahornwäldern und Atlantikküsten ab Montreal
ab CHF 7010.– / pro Person
ab Montreal bis Boston
Highlights:
- The Finest Cuisine at Sea®
- Québec City mit französischem Flair
- Kanadas maritime Provinzen intensiv erleben
- Stilvoll reisen an Bord der «Oceania Vista»
Icon calendar 12 Tage / 11 Nächte
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Zwischen Ahornwäldern und Atlantikküsten ab Montréal: Concierge Level Veranda 1
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Zwischen Ahornwäldern und Atlantikküsten ab Montréal: Vista Aquamar Spa

Reiseprogramm

1. Tag Montréal

Einschiffung in Montréal. Die weltoffene Metropole verbindet französischen Charme mit nordamerikanischer Lebensart und bildet den idealen Ausgangspunkt für Ihre Reise.

2. Tag Montréal

Bis zur Mittagszeit liegt die «Vista» weiterhin in Montréal. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Spaziergang durch die Altstadt, einen Besuch der Basilika Notre-Dame oder einen Bummel entlang des alten Hafens. Nach dem Auslaufen beginnt Ihre Reise entlang des Sankt-Lorenz-Stroms durch eine der schönsten Fluss- und Küstenregionen Kanadas.

3. Tag Saguenay

Die Anfahrt durch den spektakulären Saguenay-Fjord zählt zu den landschaftlichen Höhepunkten der Reise. Steile Felswände, dichte Wälder und unberührte Natur prägen die Region. Der Saguenay-Nationalpark bietet ideale Voraussetzungen zur Tierbeobachtung und beeindruckende Ausblicke auf die einzigartige Fjordlandschaft.

4. Tag Baie-Comeau

Baie-Comeau liegt an der Nordküste des Sankt-Lorenz-Stroms und ist von endlosen Wäldern und weitläufiger Natur umgeben. Die Region spielt eine wichtige Rolle für die Holz- und Energieindustrie Québecs und bietet gleichzeitig Zugang zu einigen der schönsten Naturlandschaften Ostkanadas.

5. Tag Sept-Îles

Die Hafenstadt verdankt ihren Namen den sieben vorgelagerten Inseln, die die Küste schützen. Die Region ist geprägt von maritimen Traditionen und der Kultur der First Nations. Entdecken Sie die ursprüngliche Küstenlandschaft oder geniessen Sie die Ruhe und Weite dieser faszinierenden Region.

6. Tag Havre-Saint-Pierre

Der kleine Küstenort gilt als Tor zum Mingan-Archipel, einem Naturparadies mit seltenen Kalksteinformationen, zahlreichen Seevögeln und einer einzigartigen Landschaft. Die abgeschiedene Lage und die spektakuläre Natur machen diesen Hafen zu einem besonderen Höhepunkt der Reise.

7. Tag Corner Brook

Eingebettet zwischen Bergen und Fjorden liegt Corner Brook an der Westküste Neufundlands. Die Region begeistert mit spektakulären Küstenabschnitten, ursprünglicher Natur und einer reichen maritimen Geschichte. Entdecken Sie den nahegelegenen Gros-Morne-Nationalpark oder geniessen Sie die eindrucksvolle Landschaft entlang der Küste.

8. Tag Tag auf See

9. Tag Halifax

Halifax zählt zu den bedeutendsten Hafenstädten Kanadas. Die Stadt verbindet maritime Tradition mit modernem Lebensgefühl und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Besuchen Sie die historische Zitadelle, schlendern Sie entlang der lebhaften Hafenpromenade oder tauchen Sie in die bewegte Geschichte dieser Atlantikstadt ein.

10. Tag Saint John

An der berühmten Bay of Fundy gelegen, erwartet Sie Saint John mit einigen der höchsten Gezeiten der Welt. Die historische Altstadt, viktorianische Architektur und die beeindruckenden Reversing Falls machen die Stadt zu einem lohnenden Ziel für Entdeckungen.

11. Tag Boston

Am Nachmittag erreichen Sie Boston, eine der geschichtsträchtigsten Städte der Vereinigten Staaten. Die Stadt verbindet koloniales Erbe mit modernem Stadtleben. Sehenswürdigkeiten wie der Freedom Trail, die historische Faneuil Hall oder die renommierten Universitäten Harvard und MIT prägen das Stadtbild.

12. Tag Boston

Nach dem Frühstück endet Ihre Reise. Ausschiffung und individuelle Weiterreise mit zahlreichen Eindrücken aus den faszinierenden Küstenregionen Ostkanadas und Neuenglands.