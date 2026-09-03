Zwischen Ahornwäldern und Atlantikküsten ab Montreal
Zwischen Ahornwäldern und Atlantikküsten ab Montreal
ab CHF 7010.– / pro Person
ab Montreal bis Boston
Highlights:
- The Finest Cuisine at Sea®
- Québec City mit französischem Flair
- Kanadas maritime Provinzen intensiv erleben
- Stilvoll reisen an Bord der «Oceania Vista»
12 Tage / 11 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Montréal
Einschiffung in Montréal. Die weltoffene Metropole verbindet französischen Charme mit nordamerikanischer Lebensart und bildet den idealen Ausgangspunkt für Ihre Reise.
2. Tag Montréal
Bis zur Mittagszeit liegt die «Vista» weiterhin in Montréal. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Spaziergang durch die Altstadt, einen Besuch der Basilika Notre-Dame oder einen Bummel entlang des alten Hafens. Nach dem Auslaufen beginnt Ihre Reise entlang des Sankt-Lorenz-Stroms durch eine der schönsten Fluss- und Küstenregionen Kanadas.
3. Tag Saguenay
Die Anfahrt durch den spektakulären Saguenay-Fjord zählt zu den landschaftlichen Höhepunkten der Reise. Steile Felswände, dichte Wälder und unberührte Natur prägen die Region. Der Saguenay-Nationalpark bietet ideale Voraussetzungen zur Tierbeobachtung und beeindruckende Ausblicke auf die einzigartige Fjordlandschaft.
4. Tag Baie-Comeau
Baie-Comeau liegt an der Nordküste des Sankt-Lorenz-Stroms und ist von endlosen Wäldern und weitläufiger Natur umgeben. Die Region spielt eine wichtige Rolle für die Holz- und Energieindustrie Québecs und bietet gleichzeitig Zugang zu einigen der schönsten Naturlandschaften Ostkanadas.
5. Tag Sept-Îles
Die Hafenstadt verdankt ihren Namen den sieben vorgelagerten Inseln, die die Küste schützen. Die Region ist geprägt von maritimen Traditionen und der Kultur der First Nations. Entdecken Sie die ursprüngliche Küstenlandschaft oder geniessen Sie die Ruhe und Weite dieser faszinierenden Region.
6. Tag Havre-Saint-Pierre
Der kleine Küstenort gilt als Tor zum Mingan-Archipel, einem Naturparadies mit seltenen Kalksteinformationen, zahlreichen Seevögeln und einer einzigartigen Landschaft. Die abgeschiedene Lage und die spektakuläre Natur machen diesen Hafen zu einem besonderen Höhepunkt der Reise.
7. Tag Corner Brook
Eingebettet zwischen Bergen und Fjorden liegt Corner Brook an der Westküste Neufundlands. Die Region begeistert mit spektakulären Küstenabschnitten, ursprünglicher Natur und einer reichen maritimen Geschichte. Entdecken Sie den nahegelegenen Gros-Morne-Nationalpark oder geniessen Sie die eindrucksvolle Landschaft entlang der Küste.
8. Tag Tag auf See
9. Tag Halifax
Halifax zählt zu den bedeutendsten Hafenstädten Kanadas. Die Stadt verbindet maritime Tradition mit modernem Lebensgefühl und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Besuchen Sie die historische Zitadelle, schlendern Sie entlang der lebhaften Hafenpromenade oder tauchen Sie in die bewegte Geschichte dieser Atlantikstadt ein.
10. Tag Saint John
An der berühmten Bay of Fundy gelegen, erwartet Sie Saint John mit einigen der höchsten Gezeiten der Welt. Die historische Altstadt, viktorianische Architektur und die beeindruckenden Reversing Falls machen die Stadt zu einem lohnenden Ziel für Entdeckungen.
11. Tag Boston
Am Nachmittag erreichen Sie Boston, eine der geschichtsträchtigsten Städte der Vereinigten Staaten. Die Stadt verbindet koloniales Erbe mit modernem Stadtleben. Sehenswürdigkeiten wie der Freedom Trail, die historische Faneuil Hall oder die renommierten Universitäten Harvard und MIT prägen das Stadtbild.
12. Tag Boston
Nach dem Frühstück endet Ihre Reise. Ausschiffung und individuelle Weiterreise mit zahlreichen Eindrücken aus den faszinierenden Küstenregionen Ostkanadas und Neuenglands.
Kreuzfahrt 12 Tage ab Montreal bis Boston
- Unterbringung in einer Balkonkabine
- 24-Stunden Kabinenservice
- Fitnesskurse im Aquamar Spa + Vitality Center
- Shuttle Services zwischen Schiff und Stadt in den Anlaufhäfen, wo erforderlich
- Crew-Trinkgelder
- Butler-Service in den Suiten
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Reiseversicherung
Preise
12 Tage / 11 Nächte ab CHF 7010.– / pro Person