Bis zur Mittagszeit liegt die «Vista» weiterhin in Montréal. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Spaziergang durch die Altstadt, einen Besuch der Basilika Notre-Dame oder einen Bummel entlang des alten Hafens. Nach dem Auslaufen beginnt Ihre Reise entlang des Sankt-Lorenz-Stroms durch eine der schönsten Fluss- und Küstenregionen Kanadas.