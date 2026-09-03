Zwischen Alaskas Wildnis und Japans Kulturwelten ab Vancouver
Zwischen Alaskas Wildnis und Japans Kulturwelten ab Vancouver
ab CHF 5900.– / pro Person
ab Vancouver bis Tokyo
Highlights:
- deutschsprachige Begleitung / Gästebetreuer
- Finest Cuisine at Sea® an Bord der Oceania Riviera
- Alaskas Gletscher und Wildnis hautnah erleben
- Tradition und Moderne in Japan entdecken
17 Tage / 16 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Vancouver
In Vancouver gehen Sie an Bord der Oceania Riviera und beziehen Ihr elegantes Zuhause für die kommenden Tage. Freuen Sie sich auf eine aussergewöhnliche Reise von Nordamerika bis nach Japan.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Ketchikan
Ketchikan gilt als Tor zur Wildnis Alaskas und begeistert mit seiner Lage inmitten dichter Wälder und unberührter Natur. Die lebendige Hafenstadt ist bekannt für ihre reiche Kultur der indigenen Völker, ihre farbenfrohen Totempfähle und ihre traditionsreiche Fischereigeschichte.
4. Tag Sitka
Umgeben von bewaldeten Inseln und schneebedeckten Bergen zählt Sitka zu den schönsten Küstenorten Alaskas. Russische Geschichte, beeindruckende Landschaften und eine artenreiche Tierwelt verleihen dem Ort seinen ganz besonderen Charakter.
5. Tag Icy Strait Point
Hier erleben Sie Alaska von seiner ursprünglichsten Seite. Die Region ist bekannt für ihre spektakulären Naturkulissen und bietet hervorragende Möglichkeiten zur Beobachtung von Walen, Adlern und mit etwas Glück sogar Bären. Ein Paradies für Naturliebhaber und Fotografen.
6. Tag Hubbard Glacier
Heute erwartet Sie ein Höhepunkt der Reise. Der mächtige Hubbard-Gletscher zählt zu den grössten Gezeitengletschern Nordamerikas. Gewaltige Eisformationen, tiefblaue Gletscherspalten und die eindrucksvolle Stille der Natur machen diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis.
7. Tag Whittier
Eingebettet zwischen Bergen, Gletschern und Fjorden bildet Whittier den Ausgangspunkt für einige der spektakulärsten Naturlandschaften Alaskas. Die Region beeindruckt mit ihrer rauen Schönheit und unberührten Wildnis.
8-14. Tag Tage auf See
15. Tag Aomori
An der Nordspitze der Hauptinsel Honshu gelegen, begeistert Aomori mit einer gelungenen Mischung aus Tradition, Natur und japanischer Gastfreundschaft. Historische Tempel, stille Gärten und die umliegenden Berglandschaften prägen diese faszinierende Region.
16. Tag Tag auf See
17. Tag Tokyo
In Tokyo endet Ihre Kreuzfahrt. Die faszinierende Metropole vereint jahrhundertealte Traditionen mit futuristischer Moderne und bildet den perfekten Abschluss dieser aussergewöhnlichen Pazifikreise.
Kreuzfahrt 17 Tage ab Vancouver bis Tokyo
- Unterbringung in einer Balkonkabine
- 24-Stunden Kabinenservice
- Fitnesskurse im Aquamar Spa + Vitality Center
- Shuttle Services zwischen Schiff und Stadt in den Anlaufhäfen, wo erforderlich
- Crew-Trinkgelder
- Butler-Service in den Suiten
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Reiseversicherung
Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 5900.– / pro Person