Alaska intensiv – Wildnis, Gletscher & Inside Passage ab Vancouver
Alaska intensiv – Wildnis, Gletscher & Inside Passage ab Vancouver
ab CHF 7050.– / pro Person
ab Vancouver bis Seeward
Highlights:
- Gletscherwelten im Tsaa Fjord und am Hubbard-Gletscher
- Wale, Weisskopfseeadler und Bären in freier Natur
- Abgelegene Orte und authentische Tlingit-Kultur
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Vancouver
Ihre Expedition beginnt in Vancouver. Nach der Einschiffung nimmt die HANSEATIC spirit am Abend Kurs auf die spektakulären Landschaften der kanadischen Westküste.
2-3. Tag Tag auf See (Inside Passage)
Die Fahrt durch British Columbias Inside Passage gehört bereits zu den grossen Naturerlebnissen der Reise. Bewaldete Berge, Inseln und stille Wasserwege begleiten das Schiff Richtung Alaska. Mit etwas Glück lassen sich Orcas und Seeadler beobachten.
4. Tag Ketchikan
In Ketchikan treffen die Kultur der Tlingit und die üppige Natur des Tongass National Forest aufeinander. Totempfähle, Wasserfälle und dichte Wälder bieten vielfältige Möglichkeiten für individuelle Entdeckungen.
5. Tag Wrangell
Wrangell blickt auf eine aussergewöhnliche Geschichte unter Tlingit-, russischer, britischer und amerikanischer Herrschaft zurück. Heute ist der kleine Ort ein idealer Ausgangspunkt für Naturerlebnisse im ursprünglichen Alaska.
6. Tag Petersburg
Der charmante Fischerort wird aufgrund seiner skandinavischen Wurzeln auch «Klein-Norwegen» genannt. Maritime Tradition, eine entspannte Atmosphäre und die umliegende Wildnis prägen den Aufenthalt.
7. Tag Kake
Heute erhalten Sie authentische Einblicke in die Geschichte und Kultur der Tlingit. In Kake beeindruckt ein rund 40 Meter hoher Totempfahl, während die umliegenden Wälder und Gewässer gute Chancen für Wal- und Schwarzbärenbeobachtungen bieten.
8. Tag Tracy Arm und Endicott Arm
Ein eindrucksvoller Tag in Alaskas Fjordwelt. Steile Felswände, tosende Wasserfälle und gewaltige Gletscher begleiten die Fahrt durch Tracy Arm und Endicott Arm. Besonders spektakulär zeigt sich die Kulisse des Dawes-Gletschers.
9. Tag Elfin Cove
Mit Elfin Cove entdecken Sie einen der abgelegensten Aussenposten Alaskas. Die kleine Siedlung auf Chichagof Island ist nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar und liegt mitten in einer nahezu unberührten Wildnis.
10. Tag Tsaa-Fjord und Hubbard-Gletscher
Hochalpine Gipfel, grüne Wälder und aktive Gletscher prägen den Tsaa-Fjord. Höhepunkt ist der mächtige Hubbard-Gletscher mit seiner rund fünf Kilometer breiten Abbruchkante. Mit etwas Glück erleben Sie, wie gewaltige Eisstücke ins Meer kalben.
11. Tag Tag auf See
12. Tag Kodiak
Kodiak Island steht für ursprüngliche Wildnis, einsame Buchten und eine faszinierende Tierwelt. Besonders bekannt ist die Insel als Heimat der mächtigen Kodiakbären. Auch die russische Vergangenheit der Region ist bis heute sichtbar.
13. Tag Homer
Vor der spektakulären Kulisse der Kenai-Halbinsel erwartet Sie Homer. Die Kachemak Bay bietet hervorragende Möglichkeiten zur Beobachtung von Walen, Robben, Seevögeln und mit etwas Glück Braunbären.
14. Tag Katmai-Nationalpark
Zum Abschluss wartet nochmals ein echtes Expeditionshighlight. Beim Kreuzen durch die Buchten des Katmai-Nationalparks erleben Sie eine wilde Landschaft aus Vulkanen, Wäldern, Flüssen und Gletschern. Gemeinsam mit den Experten halten Sie Ausschau nach den zahlreichen Braunbären der Region.
15. Tag Seward
Am frühen Morgen erreicht die HANSEATIC spirit Seward. Nach der Ausschiffung endet eine aussergewöhnliche Reise durch die Wildnis Alaskas, geprägt von gewaltigen Gletschern, einsamen Fjorden, authentischen Begegnungen und intensiven Tierbeobachtungen.
Kreuzfahrt 15 Tage ab Vancouver bis Seward
- Luxuriöse Kabine mit 24-Stunden-Kabinenservice
- Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
- Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
- Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
- Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
- Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
- Deutschsprachige Schiffs- & Expeditionsleitung
- Geführte Wanderungen mit Experten
- Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
- Hafensteuern und Gebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 7050.– / pro Person