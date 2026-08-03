Diese aussergewöhnliche Expeditionsreise mit der HANSEATIC spirit führt von Vancouver durch die legendäre Inside Passage bis nach Seward. Kleine, selten besuchte Orte, enge Fjorde und gewaltige Gletscher eröffnen intensive Einblicke in ein ursprüngliches Alaska. Unterwegs erwarten Sie authentische Begegnungen mit der Kultur der Tlingit sowie hervorragende Chancen, Wale, Weisskopfseeadler und Bären in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten.



Reisedatum

27.07. - 10.08.2027