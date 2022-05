Napier Reisen

Die Küstenstadt Napier befindet sich auf der neuseeländischen Nordinsel in der Hawke's Bay, die sich wegen ihres mediterranen Klimas hervorragend für den Weinanbau eignet. Die Stadt wurde nach einem Erdbeben komplett neu aufgebaut. Sie ist für ihre Sehenswürdigkeiten der im Art déco Stil der dreissiger Jahre errichteten Gebäude bekannt. Hierzu zählt unter anderem das Daily Telegraph Building, das mit einem Zickzack-Design versehen wurde. Auch andere Gebäude, wie die ASB-Bank, zeigen Schmucksymbole der Maori mit ihren typischen Mustern. Wahrzeichen von Napier ist die Maori-Jungfrau, die Pania of the Reef Statue an der Meerespromenade. Unsere Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gern!