70 m2 grosse Luxury Pavilion in einstöckigen Bungalows, luxuriös ausgestattet mit Sitzecke, Klimaanlage, sehr luxuriösem Bad mit im Boden eingelassener Marmorbadewanne und separater Dusche mit Blick auf den kleinen Privatgarten, WC, begehbarer Kleiderschrank, TV, DVD-Player, Telefon, Computeranschluss, WiFi kostenfrei, iPod-Anschluss, Safe, Minibar, Nespresso-Maschine. Die Luxury Villen verfügen über einen grossen, von einer Mauer umgebenem Garten (zum Teil mit eigenem Pool) mit Liegefläche und erhöhtem, überdachtem Esspavillon, meist mit Meerblick und sehr viel Privatsphäre.

Die Premier Villen mit Pool liegen am nächsten zum Strand und bieten eine traumhafte Sicht aufs Meer. 2 Bedroom Luxury Villa mit Pool sowie die Presidential Villa mit 1- oder 2 Schlafzimmern bieten noch mehr Platz und Privatsphäre.



Die Royal Villa verfügt über einen noch grösseren Garten und Pool sowie ein separates Wohnzimmer und noch mehr Komfort für höchste Ansprüche und bietet einen schönen Blick aufs Meer (1- oder 3-Schlafzimmer möglich).