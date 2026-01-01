The Oberoi Beach Resort Mauritius
Pointe aux Piments
Beschreibung
Einleitung
Das kleine, exklusive Resorthotel besteht aus freistehenden Villen (davon 18 mit privatem Pool, 4,5 x 8 m gross) und Luxury Pavilions in kleinen Einheiten (jeweils 3 - 4 Zimmer in einer Einheit), Empfangspavillon, Open-Air-Gourmet-Restaurant «On The Rocks», Poolrestaurant, Bar, zwei Süsswasserpools, Spa und Wellnessbereich, Coiffeur, eine Boutique, Konferenzräume, Business-Center, Bibliothek, WiFi kostenfrei.
Angebot
Einzigartige Wellness-Oase «Oberoi Spa» mit Fitnessraum, Dampfbad, Jacuzzi und diversen Behandlungsräumen. Angeboten werden Massagen, Gesichts- und Körpertherapien, Maniküre, Pediküre.
Zimmer
Die Premier Villen mit Pool liegen am nächsten zum Strand und bieten eine traumhafte Sicht aufs Meer. 2 Bedroom Luxury Villa mit Pool sowie die Presidential Villa mit 1- oder 2 Schlafzimmern bieten noch mehr Platz und Privatsphäre.
70 m2 grosse Luxury Pavilion in einstöckigen Bungalows, luxuriös ausgestattet mit Sitzecke, Klimaanlage, sehr luxuriösem Bad mit im Boden eingelassener Marmorbadewanne und separater Dusche mit Blick auf den kleinen Privatgarten, WC, begehbarer Kleiderschrank, TV, DVD-Player, Telefon, Computeranschluss, WiFi kostenfrei, iPod-Anschluss, Safe, Minibar, Nespresso-Maschine. Die Luxury Villen verfügen über einen grossen, von einer Mauer umgebenem Garten (zum Teil mit eigenem Pool) mit Liegefläche und erhöhtem, überdachtem Esspavillon, meist mit Meerblick und sehr viel Privatsphäre.
Die Premier Villen mit Pool liegen am nächsten zum Strand und bieten eine traumhafte Sicht aufs Meer. 2 Bedroom Luxury Villa mit Pool sowie die Presidential Villa mit 1- oder 2 Schlafzimmern bieten noch mehr Platz und Privatsphäre.
Die Royal Villa verfügt über einen noch grösseren Garten und Pool sowie ein separates Wohnzimmer und noch mehr Komfort für höchste Ansprüche und bietet einen schönen Blick aufs Meer (1- oder 3-Schlafzimmer möglich).
Unterhaltung
Täglich dezente Abendunterhaltung, Musik bei der Bar.
Gratis-Sport
Tennis (2 Plätze mit Flutlicht), Fitnessraum, Segeln (Hobie Cat/ Laser), Windsurfen, Schnorcheln, Glasbodenboot, Wasserski, Pedalos, Kajaks.
Sport gegen Gebühr
Hochseefischen, PADI Tauchcenter.
Kinder
Der Kids Club bietet Unterhaltung für Kinder von 4 bis 12 Jahren.
ab CHF 461.– / pro Person
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