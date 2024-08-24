The Nature Trip ab Nassau

1 . Tag Nassau - Exuma Nach dem Mittag fliegen Sie von Nassau nach George Town auf der Insel Exuma.

2 . Tag Exuma (F) Versuchen Sie Ihr Glück im typisch bahamesischen Bone Fishing, Tiefseefischen oder machen Sie einen Ausflug nach Stocking Island zum Chat ’n’ Chill. Buchen Sie einen Bootsausflug zum Schnorcheln oder zu den schwimmenden Schweinchen, oder geniessen Sie einfach den traumhaften Sandstrand.

3 . Tag Exuma (F) Versuchen Sie Ihr Glück im typisch bahamesischen Bone Fishing, Tiefseefischen oder machen Sie einen Ausflug nach Stocking Island zum Chat ’n’ Chill. Buchen Sie einen Bootsausflug zum Schnorcheln oder zu den schwimmenden Schweinchen, oder geniessen Sie einfach den traumhaften Sandstrand.

4 . Tag Exuma - Long Island (F) Transfer zum Flughafen und Weiterflug mit dem Stella Maris Air Service nach Long Island. Geniessen Sie die Sandbänke, Riffe und verschiedenen Farben des Meeres aus der Vogelperspektive.

5 . Tag Long Island (F) Hier haben Sie grossartige Möglichkeiten zum Schnorcheln, Tauchen oder einfach Planschen und Relaxen im oder beim Blue Hole. Das Hotel offeriert eine Auswahl an Ausflügen.

6 . Tag Long Island (F) Hier haben Sie grossartige Möglichkeiten zum Schnorcheln, Tauchen oder einfach Planschen und Relaxen im oder beim Blue Hole. Das Hotel offeriert eine Auswahl an Ausflügen.

7 . Tag Long Island - Nassau Transfer zum Flughafen. Gegen Mittag Rückflug nach Nassau. Anschliessend individuelle Verlängerung in New Providence oder Paradise Island. Falls Sie einen Anschlussflug buchen, planen Sie diesen bitte nicht vor 14 Uhr.