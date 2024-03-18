A Taste of the Islands ab Nassau
A Taste of the Islands ab Nassau
Preis auf Anfrage
Highlights:
- - Schöne Inselkombination
- - Traumstrände und Erholung
- - Ausflugsmöglichkeit zu den Schwimmen den Schweinen von Big Major Cay
0 Tage / 0 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Nassau – Paradise Island
Ankunft in Nassau und Transfer nach Paradise Island. Als Gast des Comfort Suites können Sie die Infrastruktur des Resort Atlantis mit seinem Wasserpark und Strand nutzen.
2. Tag Nassau
Heute entdecken Sie die Hauptstadt Nassau während einer ca. 3-stündigen Food Tour. Der Rundgang bringt Sie vorbei am Rawson Square und durch die hübsche Altstadt. Probieren Sie die lokalen Spezialitäten der Bahamas wie z. B. die Conch Muschel in diversen Variationen. Rest des Tages zur freien Verfügung.
3. Tag Paradise Island – Nassau – Exuma
Am frühen Morgen Transfer zum Flughafen Nassau und Flug nach George Town. Transfer ins Hotel. Ein Besuch von Stocking Island sollte nicht fehlen.
4. Tag Exuma
Buchen Sie einen Tagesausflug zu den schwimmenden Schweinen oder besuchen Sie die Thunderball Grotto.
5. Tag Exuma – Nassau – Eleuthera
Am Morgen Transfer zum Flughafen und Flug via Nassau nach Governor’s Harbor, wo Sie um die Mittagszeit ankommen. Transfer ins Hotel (zahlbar vor Ort). Geniessen Sie das Meer und den Strand, und entdecken Sie die Unterwasserwelt bei einem Schnorchelausflug. Zum Abendessen empfiehlt sich ein Besuch bei Tippy’s.
6-7. Tag Eleuthera
Fahren Sie zur Glass Window Bridge, wo Atlantik und Karibisches Meer zusammenkommen. Ebenfalls sehenswert sind Queen’s Bath, das Sapphire Hole und Preachers Cove.
8. Tag Eleuthera – Nassau
Rückflug nach Nassau. Es gibt mehrere Flüge am Tag.
Island Hopping 8 Tage ab/bis Nassau
- 2 Übernachtungen im Comfort Suites, Paradise Island
- 2 Übernachtungen im Hideway at Palm Bay Beach Club, Exuma
- 3 Übernachtungen im Pineapple Fields, Eleuthera
- 2x Frühstück im Comfort Suites, Paradise Island
- Alle notwendigen Flüge zwischen den Inseln mit Linienflügen
- Flughafentransfers auf Nassau und Exuma
- Taxen und Gebühren
- Taxitransfers auf Eleuthera (ca. USD 25, zahlbar vor Ort)
- Fakultative Ausflüge
- Mahlzeiten und Getränke
- Persönliche Auslagen
- Sie können die Route individuell Ihren Wünschen anpassen
- Maximale Gepäcklimite 20 kg pro Person. Wir empfehlen mit weichen Taschen zu reisen.
Preise
0 Tage / 0 Nächte Preis auf Anfrage