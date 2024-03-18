A Taste of the Islands ab Nassau

1 . Tag Nassau – Paradise Island Ankunft in Nassau und Transfer nach Paradise Island. Als Gast des Comfort Suites können Sie die Infrastruktur des Resort Atlantis mit seinem Wasserpark und Strand nutzen.

2 . Tag Nassau Heute entdecken Sie die Hauptstadt Nassau während einer ca. 3-stündigen Food Tour. Der Rundgang bringt Sie vorbei am Rawson Square und durch die hübsche Altstadt. Probieren Sie die lokalen Spezialitäten der Bahamas wie z. B. die Conch Muschel in diversen Variationen. Rest des Tages zur freien Verfügung.

3 . Tag Paradise Island – Nassau – Exuma Am frühen Morgen Transfer zum Flughafen Nassau und Flug nach George Town. Transfer ins Hotel. Ein Besuch von Stocking Island sollte nicht fehlen.

4 . Tag Exuma Buchen Sie einen Tagesausflug zu den schwimmenden Schweinen oder besuchen Sie die Thunderball Grotto.

5 . Tag Exuma – Nassau – Eleuthera Am Morgen Transfer zum Flughafen und Flug via Nassau nach Governor’s Harbor, wo Sie um die Mittagszeit ankommen. Transfer ins Hotel (zahlbar vor Ort). Geniessen Sie das Meer und den Strand, und entdecken Sie die Unterwasserwelt bei einem Schnorchelausflug. Zum Abendessen empfiehlt sich ein Besuch bei Tippy’s.

6-7 . Tag Eleuthera Fahren Sie zur Glass Window Bridge, wo Atlantik und Karibisches Meer zusammenkommen. Ebenfalls sehenswert sind Queen’s Bath, das Sapphire Hole und Preachers Cove.

8 . Tag Eleuthera – Nassau Rückflug nach Nassau. Es gibt mehrere Flüge am Tag.