Entspannt: Jamaika Rundreisen

Besuchen Sie die besten Sehenswürdigkeiten der Insel

Ob ein Trip durch die beeindruckende Natur aus magischen Mangrovenwäldern und den bewaldeten Hügeln der Berge oder doch lieber ein Ausflug zu den Spuren des berühmten Reggae Sängers Bob Marley, dem ein eigenes Museum gewidmet wurde: Ganz gleich, welche Ziele Sie auf Ihrer Jamaikareise ansteuern wollen, Sie entscheiden, wie sich Ihre Rundreise zusammensetzt. Der Swamp-Safari-Park diente als Kulisse für den 007-Kultfilmklassiker «Leben und sterben lassen». Vielleicht treffen Sie auf Ihrer Rundreise auf ein Enkel des Krokodils, über dessen Rücken die bedeutende Flucht im Film gelang.

Kultur, Sport und Naturschönheit - Jamaika hat viel zu bieten

Der Weltentdecker Christoph Kolumbus setzte am 4. Mai 1494 erstmalig seinen Fuss auf die von den Aruak-Indianern bewohnte Karibikinsel. An diesem Ort, der heute Montego Bay heisst, können Jamaika Reisende an einem Gospel-Gottesdienst beiwohnen und die Lebensfreude der Einheimischen spüren und sich von ihr anstecken lassen. An dem traumhaften Badestrand können Sie hier Wassersport betreiben oder auf den Golfplätzen eine Partie spielen. An der Nordküste des Landes können Sie die spektakulären Ocho's Rio's Wasserfälle bestaunen. Viele Paare zieht es auf ihren Honeymoon Ferien in Jamaika zu diesem magischen Ort.

Trinken Sie den weltbesten Kaffee in den Blauen Bergen

Die Blue Mountains sind auf der ganzen Welt für ihren gleichnamigen exzellenten Arabica Kaffee berühmt und beliebt. Die wunderschöne Gegend lässt sich bis zur Metropole Kingston gut erwandern. Besuchen Sie eine der Plantagen auf der Insel und erfahren Sie wie das beliebte koffeinhaltige Heissgetränk aus den anfänglich roten Beeren der Sträucher entsteht. Lassen Sie die Abende in einer Hängematte ausklingen und lauschen Sie der frohen Musik des Landes während über Ihnen Millionen von Sternen im Nachthimmel funkeln.