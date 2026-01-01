Entdeckungstour Jamaika geführt ab Montego Bay

1 . Tag Montego Bay Ankunft, Abholung am Flughafen und Übernachtung in Montego Bay.

2 . Tag Montego Bay - Ocho Rios Nach dem Frühstück besichtigen Sie das Rose Hall Greathouse. Dieses alte Herrenhaus einer Zuckerrohrplantage birgt die gruselige Geschichte der weißen Hexe Annie Palmer, deren Geist noch im Greathouse sein Unwesen treibt. Anschließend können Sie auf einer gemütlichen Bambusfloßfahrt den Martha Brae River hinab die Natur genießen und die Seele baumeln lassen

3 . Tag Ocho Rios - Kingston Heute beginnt der Tag mit der Besichtigung der Worthy Park Rumfabrik. Hier erklärt man Ihnen auf anschauliche Weise die Produktion des beliebten Jamaika Rums, welchen Sie anschliessend natürlich auch probieren dürfen. Dann geht es weiter in die quirlige Hauptstadt Kingston. Auf der Stadtrundfahrt mit Stopps an allen bekannten Highlights werden Sie den Herzschlag Jamaikas spüren. Am Devon House gibt es die Chance das viertbeste Eis der Welt zu probieren.

4 . Tag Kingston Treasure Beach Am Morgen besuchen wir das Bob Marley Museum. Hier erfahren Sie einiges über das Leben und Schaffen der Reggae-Legende. Dann verlassen wir Kingston und begeben uns nach Treasure Beach. Beim kurzen Stopp am Lover’s Leap Aussichtspunkt auf den Klippen können Sie die Aussicht über die Südküste geniessen.

5 . Tag Sehenswürdigkeiten in und um Treasure Beach Die wunderschönen YS Falls Wasserfälle erwarten Sie an diesem Morgen. Hier können Sie sich in den Kaskaden des Flusses erfrischen. Anschliessen begeben wir uns auf eine Bootstour übers Meer zur Pelican Bar. Auf Stelzen gebaut kann man hier mitten im Meer seinen kühlen Drink zu Reggae-Klängen geniessen.

6 . Tag Treasure BEach - Negril Am letzten Tag Ihrer Rundreise besuchen wir die Krokodile im Black River, die hier in freier Wildbahn leben. Mit dem überdachten Safari-Boot geht es durch die Mangrovenwälder. Danach bringen wir Sie in ihr Anschlusshotel.