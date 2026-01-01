Entdeckungstour Jamaika geführt ab Montego Bay
Entdeckungstour Jamaika geführt ab Montego Bay
ab CHF 2095.– / pro Person
ab Montego Bay bis Negril
Highlights:
- Montego Bay
- Worthy Park Rumfabrik
- Bob Marley Museum
- YS Falls Wasserfälle
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Montego Bay
Ankunft, Abholung am Flughafen und Übernachtung in Montego Bay.
2. Tag Montego Bay - Ocho Rios
Nach dem Frühstück besichtigen Sie das Rose Hall Greathouse. Dieses alte Herrenhaus einer Zuckerrohrplantage birgt die gruselige Geschichte der weißen Hexe Annie Palmer, deren Geist noch im Greathouse sein Unwesen treibt. Anschließend können Sie auf einer gemütlichen Bambusfloßfahrt den Martha Brae River hinab die Natur genießen und die Seele baumeln lassen
3. Tag Ocho Rios - Kingston
Heute beginnt der Tag mit der Besichtigung der Worthy Park Rumfabrik. Hier erklärt man Ihnen auf anschauliche Weise die Produktion des beliebten Jamaika Rums, welchen Sie anschliessend natürlich auch probieren dürfen. Dann geht es weiter in die quirlige Hauptstadt Kingston. Auf der Stadtrundfahrt mit Stopps an allen bekannten Highlights werden Sie den Herzschlag Jamaikas spüren. Am Devon House gibt es die Chance das viertbeste Eis der Welt zu probieren.
4. Tag Kingston Treasure Beach
Am Morgen besuchen wir das Bob Marley Museum. Hier erfahren Sie einiges über das Leben und Schaffen der Reggae-Legende. Dann verlassen wir Kingston und begeben uns nach Treasure Beach. Beim kurzen Stopp am Lover’s Leap Aussichtspunkt auf den Klippen können Sie die Aussicht über die Südküste geniessen.
5. Tag Sehenswürdigkeiten in und um Treasure Beach
Die wunderschönen YS Falls Wasserfälle erwarten Sie an diesem Morgen. Hier können Sie sich in den Kaskaden des Flusses erfrischen. Anschliessen begeben wir uns auf eine Bootstour übers Meer zur Pelican Bar. Auf Stelzen gebaut kann man hier mitten im Meer seinen kühlen Drink zu Reggae-Klängen geniessen.
6. Tag Treasure BEach - Negril
Am letzten Tag Ihrer Rundreise besuchen wir die Krokodile im Black River, die hier in freier Wildbahn leben. Mit dem überdachten Safari-Boot geht es durch die Mangrovenwälder. Danach bringen wir Sie in ihr Anschlusshotel.
Geführte Rundreise 6 Tage ab Montego Bay bis Negrill
- Privatreise in einem klimatisierten Fahrzeug
- deutschsprechender Guide
- Transfers laut Reiseverlauf
- 5 Übernachtungen mit Frühstück
- Ausflüge, Eintrittsgelder laut Beschreibung
- nicht aufgeführte Mahlzeiten/Getränke
- freiwillige Trinkgelder
- persönliche Ausgaben
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 2095.– / pro Person