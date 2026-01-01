Jamaika Highlights geführt ab Montego Bay

1 . Tag Montego Bay Ankunft, Abholung am Flughafen und Übernachtung in Montego Bay.

2 . Tag Ocho Rios Auf einem Stadtrundgang lernen Sie das historische Städtchen Falmouth und seine koloniale Geschichte kennen. Erfahren Sie mehr aus der Zeit als König Zucker regierte. Anschliessend können Sie die wohl bekanntesten Wasserfälle Jamaikas, die Dunn's River Falls, erklimmen. Dieses besondere Highlight sollte man sich nicht entgehen lassen.

3 . Tag Porto Antonio Am Morgen können Sie in der Sunvalley Plantage die Artenvielfalt von Obst, Gemüse und Pflanzen der Insel bestaunen. Auf der Tour erfahren Sie mehr zu medizinischem Nutzen und Anbau und werden am Ende mit Kostproben an frischen Säften und Früchten belohnt. Am Nachmittag erreichen wir Port Antonio, wo Sie an einem der schönsten Strände der Insel, Frenchman's Cove, entspannen können.

4 . Tag Porto Antonio Nach dem Frühstück besuchen wir die berühmte Blue Lagoon, in deren warmen und kalten Strömungen Sie sich erfrischen können. Anschliessend wartet eine gemütliche Bambusflossfahrt den Rio Grande hinab auf Sie. Umringt von atemberaubender Natur und vielen Wasservögeln können Sie die Ruhe geniessen und die Seele baumeln lassen.

5 . Tag Blue Mountains Heute verlassen wir die Küste und begeben uns in die Blue Mountains, Jamaikas höchste Berge. Auf einer abwechslungsreichen Fahrt vorbei an Wasserfällen, Hängebrücken und faszinierenden Aussichten machen wir einige Fotostopps und geniessen die Eindrücke. In der Kaffeeplantage erfahren Sie mehr zum Anbau und zur Produktion von einem der besten Kaffees der Welt, dem Blue Mountain Kaffee. Eine Kostprobe darf natürlich nicht fehlen.

6 . Tag Kingston & Treasure Beach Die quirlige Hauptstadt Kingston erwartet Sie an diesem Tag. Auf einer Stadtrundfahrt mit Fotostopps an den Highlights der Stadt spüren Sie den Herzschlag Jamaikas. Ein Besuch des Bob Marley Museums darf nicht fehlen. Hier erfahren Sie viel über das Leben und Schaffen der Reggae- Legende. Nach einer längeren Fahrt erreichen wir Treasure Beach

7 . Tag Treasure Beach Am Morgen besuchen wir die wunderschönen YS Falls Wasserfälle. Sie laden zu einer Erfrischung in einer der Kaskaden ein. Wagemutige schwingen sich am Seil in die Fluten. Die tolle, gepflegte Anlage lädt zum Verweilen ein. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt und am Pool kann man im Schatten relaxen. Danach geht es weiter zur Appleton Rumfabrik. Hier erklärt man Ihnen auf anschauliche Weise die Produktion des beliebten Jamaika Rums, welchen Sie anschliessend natürlich auch probieren dürfen. Wir fahren durch die Bamboo Avenue, einen Bambustunnel, der damals als Schattenspender für die Sklaven angelegt wurde.

8 . Tag Negril Am letzten Tag Ihrer Rundreise besuchen Sie die Krokodile im Black River. Die freundlichen Flussbewohner leben hier in freier Wildbahn. Abschliessend können Sie bei einem kräftigen Rumpunsch in der Pelican Bar, der Bar mitten auf dem Meer, Ihre Eindrücke nochmal Revue passieren lassen, bevor wir Sie zu Ihrer Anschlussunterkunft bringen. Anschlusstransfer zum Hotel oder Flughafen